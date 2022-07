Produkcję LNG dla Europy hamują ekologiczne przepisy z USA

Firma Cheniere zwróciła się do prezydenta USA Joe Bidena o wyjęcie jej spod przepisów o zanieczyszczeniu powietrza. Swoją prośbę motywuje chęcią zwiększenia produkcji gazu skroplonego, by wesprzeć Europę, borykającą się z ograniczeniem dostaw z Rosji.

Administracja Joe Bidena stanęła przed dylematem, jako że z jednej strony zobowiązała się ona do redukcji szkodliwych substancji generowanych przez producentów paliw kopalnych, a z drugiej obiecała wesprzeć swoich sojuszników w Europie, którzy doświadczają ograniczonych dostaw z kierunku rosyjskiego, w związku z wojną na Ukrainie.



Na producentów paliw kopalnych w Stanach Zjednoczonych narzucone są ograniczenia dotyczące emisji szkodliwych substancji, na mocy Ustawy o Czystym Powietrzu (Clean Air Act). Dotyczy ona między innymi rakotwórczych formaldehydu i benzenu, które generowane są przez turbiny spalinowe.

Te napędzane gazem emitują formaldehyd i inne szkodliwe substancje, poprzez procesy chemiczne, które zachodzą w trakcie przegrzewania metanu. Cheniere jest jedyną firmą produkującą LNG, która używa takich turbin. Producent pokrywa 50 procent zapotrzebowania na gaz skroplony w Stanach Zjednoczonych.



- Konstrukcja terminali LNG Cheniere jest skomplikowana i turbiny są umieszczone na wysokich postumentach, gdzie przestrzeń do tego, by zainstalować sprzęt ograniczający zanieczyszczenia jest zbyt mała- czytamy w oświadczeniu Cheniere skierowanym do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).



Firma poinformowała ponadto, że posiada obecnie 62 takie turbiny i ich przekonstruowanie zajęłoby z pewnością kilka lat.