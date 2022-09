Prokurator generalny Łotwy bada, co stało się z zapasami gazu

Prokuratura generalna Łotwy poinformowała, że ​​wszczęła śledztwo w sprawie zgodności z prawem działań spółki handlującej gazem - Latvijas gaze. Istnieją obawy, że surowca braknie.

Obecnie wielkość rezerw gazu, należących bezpośrednio do Latvijas gaze, w podziemnym magazynie Incukalns wynosi, według spółki, mniej niż 0,3 TWh. Firma poinformowała, że ​​nie ma więc wystarczającej ilości gazu ziemnego, aby zaopatrywać gospodarstwa domowe w zimnych porach roku (od października do kwietnia) i nie jest w stanie spełnić przepisów prawa energetycznego dotyczących rezerw, które do 31 sierpnia miały wynosić 1,15 TWh.

Prokuratura bada, jak to się stało, skoro magazyn jest głównym rezerwuarem gazu dla Łotwy na zimę.

Zgodnie z decyzją rządu ilość gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w nadchodzącym sezonie grzewczym ustalono na 1,15 TWh, a Latvijas gaze ma obowiązek magazynować tę ilość gazu ziemnego w magazynie Incukalns. Jednocześnie przedsiębiorstwo nie ma prawa przekazywać tych rezerw innym użytkownikom systemu gazowego.

Tymczasem wcześniej spółka informowała, że zgromadzone zapasy w magazynie są wyższe niż potrzeby na zimę.

Z pierwszych wyjaśnień Latvijas gaze wynika, że nie są to wykluczające się wzajemnie informacje. Zgromadzony gaz należy do innych właścicieli, którzy polecili Latvijas gaze zakup go na wiosnę. Firma nie może więc nim dysponować.

Jak problem może zostać rozwiązany?

Wiele wskazuje na to, że Ryga potraktuje gaz z magazynu jako surowiec zgromadzony na potrzeby ludności. Może się okazać, że zgromadzony gaz zostanie zabrany przez państwo, a właściciele surowca otrzymają rekompensaty.