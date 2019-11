Prokuratura bada prawnika Donalda Trumpa ws. projektu gazowego na Ukrainie

Prokuratura federalna bada, czy prawnik prezydenta USA Donalda Trumpa Rudy Giuliani liczył na korzyści z projektu gazowego, który jego aresztowani partnerzy biznesowi, Lew Parnas i Igor Fruman, forsowali na Ukrainie - donosi amerykański dziennik "Wall Street Journal".

Wywieranie nacisków przez Giuliniego na Kijów znalazło się "w centrum śledztwa w sprawie impeachmentu, którego publiczny etap rozpoczął się w środę" - pisze "WSJ".Dziennik przypomina, że amerykańscy dyplomaci zeznający w tych dochodzeniu powiedzieli, że "Giuliani stworzył alternatywny kanał dyplomatyczny na Ukrainie, naciskając na śledztwa, które mogłyby politycznie pomóc Trumpowi"."W tym samym okresie administracja Trumpa wstrzymała na jakiś czas pomoc wojskową dla Ukrainy" - pisze "WSJ" i dodaje, że Demokraci uważają, iż było to niewłaściwe postępowanie obliczone na wymuszenie ustępstw na Kijowie.Dochodzenie Kongresu uruchomiła informacja sygnalisty, który uznał, że prezydent zabiegał o ingerencję obcego państwa w wybory w USA.Ubieganie się o zagraniczną pomoc, w jakiejkolwiek formie, w kampanii wyborczej jest złamaniem amerykańskiego prawa wyborczego. Biały Dom odmówił współpracy w tym śledztwie. Biden ubiega się o mandat Demokratów w nadchodzących wyborach prezydenckich w 2020 roku i jest najbardziej prawdopodobnym rywalem Trumpa w tym wyścigu.Agencja AP poinformowała niedawno, że Parnas i Fruman próbowali doprowadzić do zmiany składu zarządu ukraińskiego państwowego koncernu paliwowego Naftohaz. Planowano, że po zmianie zarządu dojdzie do zawarcia lukratywnych kontraktów z firmami kontrolowanymi przez sojuszników amerykańskiego prezydenta.