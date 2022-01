Przed nami kolejny trudny rok w gazie

Rok 2021 upłynął pod znakiem najwyższych w historii podwyżek cen gazu. Niewiele wskazuje na to, że 2022 r. będzie pod tym względem dużo lepszy i ceny surowca spadną. W tym kontekście zerwanie z gazową zależnością od Rosji i uruchomienie gazociągu Baltic Pipe staje się jeszcze ważniejsze z punktu widzenia polskich interesów.

U progu 2022 r. największe zainteresowanie budzi to, co będzie się działo z cenami gazu. Miniony rok stał bowiem pod znakiem rekordów pod tym względem. Złożyło się na to wiele czynników (omawiamy je niżej), w efekcie których cena 1 tys. m3 gazu na rynku TTF w Holandii wzrosła w kontraktach spotowych do pozornie nierealnego poziomu niemal 2 tys. dol.



Jak mówi Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynków surowców w Saxo Bank: cena holenderskiego benchmarkowego kontraktu na gaz TTF zamknęła się powyżej 140 euro za MWh lub 45 dol. za MMBtu (milion brytyjskich jednostek termalnych), ponad dziewięciokrotnie przekraczając średnią długoterminową!



Właśnie to nienotowane dotąd tempo wzrostu cen gazu najbardziej w ubiegłym roku zastanawiało. Zdaniem wielu analityków splot tylu czynników raczej w obecnym roku się już nie powtórzy, ale sytuacja na rynku nie jest łatwa i wymaga stałej obserwacji.



- Wysokie ceny gazu dla PGNiG mogą oznaczać rosnące ryzyko nieregulowania należności za surowiec. Dla PGNiG w najgorszym scenariuszu mogłoby to spowodować zawirowania w płynności finansowej spółki – mówi prezes PGNiG Paweł Majewski.



Pogoda i manipulacje

Pod znakiem niezależności

Rok pełen gazociągów

Międzynarodowy spór o rurę

Za znaczącą część podwyżki odpowiada słabe wypełnienie gazem europejskich magazynów surowca. Przed sezonem grzewczym w 2021 r. było ono aż o kilkanaście punktów procentowych mniejsze niż zwykle, co tylko spotęgowało ryzyko wystąpienia niedoborów surowca. W 2022 r. sytuacja może się powtórzyć, bo gazu w magazynach na koniec sezonu grzewczego będzie prawdopodobnie mało.- Chyba że w wyniku zmian klimatycznych będziemy mieli do czynienia z nagłym ociepleniem, ale na to się nie zanosi – mówi WNP.PL Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych.Sytuację może więc poprawić tylko łagodna i krótka zima, a to już czynnik losowy.To, jak będą się kształtowały ceny, będzie także zależało od polityki eksportowej Rosji. Jeśli Gazprom będzie wywiązywał się ze zobowiązań i dostarczy nieco więcej gazu, to będzie miało to pozytywny wpływ na ceny gazu.Problem w tym, że Kreml takim obrotem sprawy nie musi być zainteresowany. Wysokie ceny gazu to dodatkowy zastrzyk pieniędzy dla rosyjskiego budżetu. Spadek cen surowca wcale więc nie jest na rękę Moskwie. Zresztą jak mówił w ubiegłym roku Mateusz Morawiecki, Rosjanie manipulowali przy dostawach gazu, tak aby ceny surowca były jak najwyższe. Niestety, w 2022 roku ta sytuacja może się powtórzyć.Na ceny gazu nadal niekorzystnie będą też wpływać wszelkie perturbacje związane z jego tranzytem. Kreml o wszelkie problemy obwinia tu Kijów, co zapewne będzie się powtarzało w bieżącym roku.Ciepła zima to niejedyny czynnik losowy o potencjalnym wpływie na ceny gazu. Grudniowy skok cen surowca to efekt znacznie mniejszej niż oczekiwana produkcji energii elektrycznej z OZE – w Europie słabo wiało.Na ceny nadal będą wpływały wydarzenia w odległych zakątkach globu. Na przykład ewentualna powtórka powodzi w Chinach czy problemy z wydobyciem chińskiego węgla.To, ile będziemy płacić za gaz w tym roku, zależeć będzie także od źródeł surowca i dywersyfikacji dostawców. Rok 2022 będzie pod tym względem historyczny. Mimo ponad trzech dekadach transformacji ustrojowej jedna z największych słabości polskiej gospodarki wciąż była widoczna. Polska ze względu na uwarunkowania polityczne była uzależniona od dostaw gazu z Rosji.Czyniono kroki, by to zmienić. Pierwszym były interkonektory czy też rewers na gazociągu jamalskim. Najpoważniejszym dotychczas projektem mającym zmienić tę sytuację było uruchomienie terminala LNG w Świnoujściu.Rok 2022 będzie stał pod znakiem Baltic Pipe. To gazowe połączenie po dnie Bałtyku z Danią i dalej z systemem gazowym Norwegii. Dokończenie i uruchomienie gazociągu jest kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rura będzie mogła rocznie przetransportować do Polski około 10 mld m3 gazu ziemnego. To około połowy krajowego zapotrzebowania na surowiec.- Przepustowość Baltic Pipe wyniesie 10 mld m3 rocznie, co jest porównywalne z ilością gazu odbieranego przez Polskę w ramach wieloletniego kontraktu z rosyjskim Gazpromem, który wygaśnie w grudniu 2022 r. - podkreśla Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.- Etap ten ukończyliśmy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami i zaplanowanym harmonogramem. Przed nami są jeszcze testy, próby techniczne i odbiory. Na prace te mamy około roku, tak aby od pierwszego października 2022 r. móc rozpocząć komercyjny przesył gazu z szelfu norweskiego do Polski – zaznacza Tomasz Stępień, prezes zarządu Gaz-Systemu, spółki odpowiedzialnej za gazociąg.Warto także dodać, że w obecnym roku będą kontynuowane prace przy lądowej części gazociągu. Tu także Gaz-System ma się czym pochwalić - terminy są dotrzymywane.Biorąc pod uwagę, że jeszcze w pierwszym kwartale obecnego roku ma być zakończona budowa gazociągu na Słowację, a kilka miesięcy później dzięki GIPL nastąpi połączenie gazowe z Litwą, 2022 r. będzie stał pod znakiem gazociągów. Polska będzie skomunikowana gazowo z wszystkimi naszymi sąsiadami.Oczywiście pojawiają się pytania, czy dzięki temu gaz będzie tańszy. Niestety nie, ale co równie ważne, nie będzie on droższy niż płacą za niego nasi sąsiedzi. Warto bowiem przypomnieć, że to właśnie brak gazowej alternatywy spowodował, że Gazprom drenował kieszenie Polaków. Byliśmy zmuszeni płacić narzuconą i nie mającą z rynkiem wiele wspólnego cenę i to pomimo tego, że w porównaniu z wieloma zachodnimi odbiorcami rosyjskiego surowca do źródeł węglowodorów mieliśmy najbliżej.Co ważne, budowa nowych połączeń będzie istotna dla bezpieczeństwa gazowego naszego kraju. Jest to ważne zwłaszcza w kontekście rosyjskich planów uruchomienia Nord Streamu 2. W sferze europejskiej polityki gazowej rok 2022 będzie stał bowiem pod znakiem wszystkiego, co wiąże się z planami uruchomienia tej kontrowersyjnej instalacji.Nord Stream 2 to ukończony w 2021 r. gazociąg pomiędzy Rosją i Niemcami. Przebiega po dnie Bałtyku. Rocznie może przesłać 55 mld m3 gazu. Inwestycja budzi od dawna ogromne kontrowersje. Pozwala bowiem Rosji na szantaż gazowy wobec Ukrainy i krajów naszego regionu.Specjaliści są zgodni, że Rosja wszelkimi metodami będzie chciała spowodować uruchomienie Nord Streamu 2. Zmniejszy to przychody Ukrainy z tranzytu gazu o ponad połowę w porównaniu do ostatnich lat, jak ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy.Rosja będzie mogła "otoczyć" nasz region swoim gazem, a co za tym idzie - wpływać na gazowe bezpieczeństwo tej części Europy. Trawestując powiedzenie Henry'ego Forda, kraje naszego regionu mogłyby wówczas kupować gaz z każdego źródła, pod warunkiem, że będzie to źródło rosyjskie.Bitwa o Nord Stream 2 toczy się już od dwóch lat. Obecnie, jak poinformował szef Niemieckiej Federalnej Agencji ds. Sieci Jochen Hohmann, jest mało prawdopodobne, aby urzędowe zgody na uruchomienie pozwoliły na rozpoczęcie tłoczenia gazu jeszcze w pierwszej połowie 2022 r.