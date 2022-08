Przed Niemcami nie jedna, a dwie ciężkie zimy. Nawet pełne magazynu gazu nie zapewnią bezpieczeństwa

W ocenie niemieckiego regulatora rynku energetycznego Bundesnetzagentur mogą się pojawić znaczące problemy uniemożliwiające zapełnienie niemieckich magazynów gazem w 95 procentach. Ważne będę oszczędności w zużyciu. Przed Niemcami nie jedna, a dwie ciężkie zimy. Gospodarka i obywatele muszą nauczyć się funkcjonować w stanie permanentnych niedoborów gazu.

Zgodnie z przyjęta strategią rządową Niemcy do 1 września powinny mieć wypełnione swoje magazyny gazowe w 75 procentach. Kolejna bariera to 85 procent do 1 października i 95 procent do 1 listopada. O ile pierwsze dwie wartości są w pełni realne do wykonania, to wydaje się, że będzie bardzo trudno zapełnić magazyny niemal w całości przed zimą.

- Niemcy ryzykują, że nie zrealizują swoich celów w zakresie magazynowania gazu. Osiągnięcie 85 procent jest bardzo ambitnym, ale możliwym celem, jednak później może być już bardzo ciężko - powiedział w wywiadzie dla t-online.de prezes regulatora rynku niemieckiego Bundesnetzagentur Klaus Mueller.

Niemcy dysponują 47 magazynami na gaz ziemny, które mają łączną pojemność około 23 miliardów metrów sześciennych. Roczne zużycie gazu to 90 miliardów metrów sześciennych. Problemem niemieckiej gospodarki jest bardzo duże uzależnienie od dostaw realizowanych przez Gazprom z wykorzystaniem gazociągu Nord Stream 1, który obecnie jest wykorzystany w zaledwie 20 procentach mocy przesyłowych.

Niemcy zakontraktowali gaz w Norwegii, a my?

W ostatnim tygodniu niemiecki rząd wynegocjował w Norwegii umowę pozwalającą zwiększyć zakupy błękitnego paliwa z tego kierunku. W komunikacie nie podano, jakie ilości gazu będą przesyłane z Szelfu Norweskiego i czy nie odbędzie się to kosztem zaopatrzenia naszego gazociągu Baltic Pipe.

Dla utrzymania normalnego funkcjonowania niemieckiej gospodarki podejmowane są działania na rzecz ograniczenia zużycia gazu o 20 procent. Tylko to pozwoli przetrwać w trudnych, chłodnych, zimowych miesiącach. W ocenie ekspertów gaz zgromadzony w magazynach może wystarczyć na 2-2,5 miesiąca w sytuacji gwałtownego wzrostu konsumpcji i utrzymujących się bardzo niskich dostaw z Rosji.

- Konieczne jest drastyczne ograniczenie zużycia gazu i wprowadzenie do świadomości społeczeństwa, że to nie jedna, ale co najmniej dwie trudne zimy są przed nami - komentuje Klaus Mueller

Pełne magazynu gazu dają złudne bezpieczeństwo

Dla zobrazowania sytuacji - w Polsce mamy do dyspozycji 7 magazynów gazu wysokometanowego. Łączna ich pojemność to 3,23 miliarda metrów sześciennych. W ocenie prezesa Gaz-Systemu Tomasza Stępnia na skutek wysokich cen rynkowych konsumpcja w tym roku spadnie w Polsce do około 18 miliardów metrów sześciennych.