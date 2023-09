Przejęcia, nowe biznesy… Orlen pręży muskuły w Norwegii

Orlen, po przejęciu PGNiG i Lotosu, jest jednym z największych graczy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Plan polskiego koncernu zakłada dużo więcej. Jeszcze w tym roku spodziewać się można kolejnego przejęcia. Wejście w nowy biznes właśnie zostało ogłoszone.

Po rezygnacji z dostaw rosyjskiego gazu Norwegia jest dla Orlenu kluczowym regionem wydobywczym, na którym skupiać się ma aktywność wydobywcza koncernu.

Polski koncern jest dziś 8. największym graczem na norweskim szelfie pod względem zasobów oraz wydobycia gazu. Posiada 91 koncesji i 18 aktywów wydobywczych.

Najprawdopodobniej w tym roku Orlen dopnie jeszcze jedno przejęcie w Norwegii, chce wejść w operatorstwo, co pozwoli mu ściągać inne polskie firmy na kontrakty w tym kraju. Wszedł także w nowy biznes, który uwiarygadnia go jako partnera na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Orlen, domykając w ubiegłym roku najpierw fuzję z Lotosem, później z PGNiG, przejął znaczące aktywa wydobywcze obu tych firm w Norwegii. Dzięki temu polski koncern wskoczył do grona najważniejszych graczy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Po integracji działających w tym rejonie spółek wydobywczych pod skrzydłami swojej norweskiej spółki PGNiG Upstream Norway, polski koncern jest dziś 8. największą spółką na norweskim szelfie pod względem zasobów oraz wydobycia gazu.

Polski koncern w gronie największych graczy. Apetyt rośnie

Posiadając 91 licencji poszukiwawczych, polska firma jest też piątym graczem pod względem liczby tych licencji. Większym portfelem na szelfie pochwalić się mogą tylko takie norweskie koncerny jak Vår Energi, Petoro, Aker BP i Equinor, który jest absolutnym hegemonem na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, posiadając prawie 300 licencji. Obecnie PGNiG Upstream Norway prowadzi wydobycie na 18 aktywach produkcyjnych.

Jednak na tym plany koncernu się nie kończą. Do roku 2030 r. planuje zwiększyć własne wydobycie w Norwegii do 6 mld m3. To prawie dwa razy więcej niż wyniosło wydobycie w ubiegłym roku.

Zdaniem prezesa Orlenu, ten cel powinien zostać zrealizowany nawet wcześniej. - Chcemy jak najszybciej osiągnąć zakładany poziom 6 mld m3 własnego wydobycia w Norwegii - mówi Daniel Obajtek.

Jak koncern planuje zrealizować ten plan?

Rozwój wydobycia w Norwegii możliwy tylko przez przejęcia. Rozmowy trwają

- Priorytetem jest zwiększanie wydobycia poprzez akwizycje złóż, udziałów w nich bądź całych spółek. Eksplorujemy wszystkie możliwości dostępne na rynku, co nie oznacza, że zapominamy o wzroście czysto organicznym przez własną eksplorację szelfu. Na to też liczymy, ale trzeba pamiętać, że rok 2030 jako strategiczny termin, w którym mamy osiągnąć wzrost wydobycia do 6 mld m3 gazu lub więcej, jest bardzo bliski - mówi Marek Woszczyk, prezes PGNiG Upstream Norway.

Uruchomienie wydobycia z nowo odkrytego złoża to długotrwały proces, który może zająć nawet 5 do 7 lat. Dlatego, żeby wypełnić strategiczne cele, Orlen musi stawiać na przejęcia już istniejących projektów.

Dlatego koncern jest bardzo aktywny na rynku norweskim, gdzie wyszukuje okazji do przejęć. W tym roku ogłosił już kupno 10 proc. udziałów w koncesji na Morzu Norweskim obejmującej złoża Adriana i Sabina.

- Statystycznie jesteśmy zaangażowani w co najmniej cztery procesy akwizycyjne rocznie, z czego udaje się nam dopiąć dwa - mówi Marek Woszczyk.

To oznacza, że jeszcze w tym roku Orlen będzie chciał sfinalizować jeszcze jedną transakcję, która znów zwiększy jego portfel na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Tu Orlen wciela się rolę myśliwego, który poluje na okazję, gdyż - jak zdradził kulisy tego typu rozmów prezes PGNiG Upstream Norway - wszystkie transakcje, które zakończyły się sukcesem, były zapoczątkowane przez polską firmę, która wychodziła z ofertą.

Orlen chce być operatorem w Norwegii. To otwiera szanse przed polskimi firmami

Orlen buduje swoją pozycję w Norwegii nie tylko poprzez zwiększanie liczby koncesji. W planach ma także wchodzenie w nowe projekty w charakterze operatora, czyli lidera konsorcjum.

Norweskie przepisy nie zezwalają na samodzielne prowadzenie eksploracji szelfu. Koncesje udzielane są wyłącznie konsorcjom co najmniej dwóch firm, z czego jedna jest operatorem z decydującym głosem.

- Lider czy też operator programuje prace całego konsorcjum, ma inicjujący głos i nadaje ton całemu przedsięwzięciu. Ma także wpływ na to, jakie firmy zatrudnia jako kontraktorów do realizacji prac w projekcie - tłumaczy Marek Woszczyk.

Dlatego wejście w operatorstwo Orlenu otworzy szanse przed innymi polskimi firmami na kontrakty w Norwegii. Mogą to być np. Exalo Drilling czy Petrobaltic z grupy Orlen, które mają doświadczenia w sektorze wydobycia, ale nie na taką skalę, jak na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Polaris, nowy projekt Orlenu i zupełnie nowy biznes w Norwegii

Orlen już pracuje nad projektem w Norwegii, w którym może zostać operatorem. Co prawda nie jest to projekt wydobywczy, ale także umocni pozycję polskiego koncernu w tym rejonie. Chodzi o projekt Polaris, który zakłada budowę infrastruktury na Morzu Barentsa do magazynowania CO2. Polski koncern podpisał właśnie w tej sprawie list intencyjny z norweską spółką Horisont Energi. Po finalizacji umowy, co spodziewane jest już w październiku, PGNiG Upstream Norway obejmie połowę udziałów w projekcie i zostanie jego operatorem.

Pojemność złoża Polaris jest szacowana łącznie na ok. 100 mln ton CO2, co umożliwia prowadzenie działalności magazynowej przez 12-25 lat. PGNiG Upstream przeprowadziła już analizy techniczno-ekonomiczne projektu i przygotowuje się do rozpoczęcia jego szczegółowego badania (z ang. due diligence).

Harmonogram ewentualnej inwestycji zakłada wybór koncepcji zagospodarowania i podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej w 2024 r. oraz rozpoczęcie komercyjnego zatłaczania CO2 na przełomie 2028 i 2029 r.

Wejście w usługi CCS, czyli magazynowania CO2, to będzie nowy biznes dla Orlenu, który umocni jeszcze bardziej jego pozycję w Norwegii. Zebrane tam doświadczenia, a warto nadmienić, że skandynawski kraj jest jednym z liderów technologii CCS, będą wykorzystane przez Orlen w Polsce, gdzie koncern planuje składować dwutlenek węgla pod dnem Bałtyku.