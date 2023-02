Przez pożar nie działa największy magazyn gazu w Niemczech

Co najmniej do piątku, 3 lutego nieczynny będzie podziemny magazyn gazu Rehden w Niemczech. Powodem jest pożar jaki wybuchł w największym tego typu obiekcie w Niemczech.

- We wtorek 31 stycznia około godz. 18 wybuchł z nieznanych przyczyn pożar na tzw. pochodni. Ze względów bezpieczeństwa obiekt został czasowo wyłączony z eksploatacji, co najmniej do godziny 18 w piątek 3 lutego - informuje operator magazynu Astora.

Z pierwszych komentarzy wynika, że nieplanowy ogień na pochodni to efekt wycieku gazu w instalacji doprowadzającej do niej surowiec. Na razie są to jednak spekulacje, a co naprawdę się wydarzyło - badają pracownicy magazynu.

Na skutek pożaru zarówno zatłaczanie gazu do magazynu, jak i pobór z niego surowca są tymczasowo niemożliwe.

Sytuację w Rehden bacznie obserwuje rząd Berlinie. Obiekt jest bowiem największym magazynem gazu w Niemczech i jednym z największych w Europie.

Może on pomieścić 3,9 mld m3 gazu – o 700 mln m3 więcej niż wszystkie podziemne magazyny surowca Polsce. Obecnie Rehden wypełniony jest w ponad 90 proc. – znajduje się w nim około 3,8 mld m3 gazu.

Ze względu na ciepłą zimę wyłączenie obiektu z użytkowania nie stwarza dla Niemców problemu. Jednak jeżeli nadciągnęłyby mrozy, a magazyn nadal nie mógłby bezpiecznie działać, wówczas sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo gazowe naszych zachodnich sąsiadów. Rehden jest bowiem jednym z głównych stabilizatorów niemieckiego systemu gazowego.

Operator obiektu - spółka Astora - jest kontrolowana przez niemieckie państwo. Wcześniej jej właścicielem był Gazprom Germania. Po wybuchu wojny na Ukrainie Astora została jednak znacjonalizowana.