Przy terminalu LNG w Świnoujściu powstanie zaplecze dla Straży Granicznej

Wybudowanie na terenie portu morskiego w sąsiedztwie terminalu LNG w Świnoujściu (Zachodniopomorskie) zaplecza administracyjno-technicznego dla Straży Granicznej i nabrzeża dla jej pływających jednostek zakłada podpisane w piątek porozumienie ze spółką Gaz-System.

"Wojna hybrydowa trwa cały czas. My o tym zapominamy - jest sierpień, są wakacje - natomiast ona trwa. Straż Graniczna obserwuje to bardzo wyraźnie przy naszej wschodniej granicy; te ataki są tam najbardziej nasilone, ale ta wojna hybrydowa trwa również na całym rynku energetycznym i trwała długo zanim wojna konwencjonalna się zaczęła" - powiedziała w piątek w Świnoujściu sekretarz stanu w KPRM Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Jak przekazał Gaz-System, spółka i komendant główny Straży Granicznej podpisali w piątek porozumienie o współpracy przy wybudowaniu w sąsiedztwie terminalu LNG budynku zaplecza i nabrzeża dla pływających jednostek straży.

"Dokument podpisany z KG SG ma na celu podjęcie wspólnych działań i podział odpowiedzialności przy wzmocnieniu ochrony obiektów portowych oraz strategicznej infrastruktury gazowej w tym rejonie ze szczególnym uwzględnieniem gazoportu" - podano.

Wiceminister Łukaszewska-Trzeciakowska przekazała, że mobilny posterunek straży powstanie we wrześniu, "a docelowo powstanie cała strażnica, która będzie obsługiwać terminal przez kolejne lata jego funkcjonowania".

"Wszyscy powinniśmy mieć głębokie, mocne zrozumienie potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa nam wszystkim, wzajemnie" - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Podkreślił rolę bezpieczeństwa terminalu LNG m.in. dla działalności gospodarczej.

"Jeżeli gazoport jest bezpieczny, to to jest jasny, czytelny sygnał dla turystów +możecie przyjeżdżać do Świnoujścia, zapraszamy was, jest bezpiecznie+" - dodał wojewoda.

Jak przekazano, inwestorem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację obiektów budowlanych przeznaczonych dla Straży Granicznej jest spółka Gaz-System.

W kwietniu br. decyzją wojewody zachodniopomorskiego została ustanowiona 200-metrowa ochronna strefa wokół terminalu LNG.