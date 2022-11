Przydałyby nam się większe magazyny gazu. Ale jak to zrobić?

W obecnej sytuacji gazowej Europy podziemne magazyny surowca są kluczowym elementem bezpieczeństwa energetycznego. Niestety Polska - jak na wielkość konsumpcji - ma wciąż stosunkowo małą pojemność magazynów. Jak to szybko zmienić?

Polsce przydałyby się większe podziemne magazyny gazu.

Dodatkowe pojemności wpisywałyby się w strategie PGNiG.

Nowe magazyny oznaczałyby wzrost znaczenia tej firmy jako spółki o znaczeniu regionalnym.

Podziemne magazyny gazu to kluczowy element infrastruktury. Umożliwiają one podtrzymanie zasilania w gaz, w przypadku największego na niego zapotrzebowania. W naszym kraju ma to wilkei znacznie w miesiącach zimowych. Jednak w niektórych państwach, gdzie najwięcej energii zużywa się z powodu wysokich temperatur latem, magazyny są najczęściej wykorzystywane w tej porze roku.

O wadze magazynów i ich roli w systemie niech świadczy to, że dobowe zapotrzebowanie może różnić się w poszczególnych dniach nawet ponad 3,5 krotnie!

Ponieważ - ze względów kosztowych - nikt nie zdecyduje się na budowę nadmiarowej sieci gazowej, rolę bufora pełnią magazyny surowca.

Mamy mniejsze niż sąsiedzi podziemne magazyny gazu

Obecnie PGNiG (a formalnie PKN Orlen) jest właścicielem podziemnych magazynów gazu o łącznej pojemności 3,2 mld m3. Czy to dużo? Niestety, to wciąż stosunkowo skromna pojemność - pomimo realizowanych rozbudów.

Polska dysponuje bowiem zaledwie około 3 procentowym udziałem w gazowych pojemnościach magazynowych Unii Europejskiej. Nasze magazyny mogą pokryć około 16-17 proc. rocznego zapotrzebowania na gaz dla Polski.

Dla porównania: 160 podziemnych magazynów gazu w krajach UE wystarczyłoby Wspólnocie na pokrycie około 25 proc. potrzeb (europejskie magazyny gazu mieszczą około 105 mld m3 surowca, a ubiegłoroczne jego zużycie w UE wyniosło 412 mld m3).

Na tle sąsiadów nie mamy się czym pochwalić... Z dużych państw UE, tylko Hiszpania ma podobne jak nasze pojemności magazynowe... Niemcy biją nas na głowę ponad sześciokrotnie – przy nieco ponad czterokrotnie większej konsumpcji.

Większe pojemności maja także Austria, Francja, Holandia, Węgry i Włochy. Także nasi południowi sąsiedzi Słowacja i Czechy mogą się pochwalić nieco większymi podziemnymi magazynami gazu.

Nic zatem dziwnego, że PGNiG chce zmienić tę sytuację. Powinno to ułatwić połączenie z Orlenem, bo zdolności finansowe giganta będą teraz większe.

Jak potwierdziła nam gazowa spółka: jej celem pozostaje dalsze zwiększenie pojemności magazynowych.

- Planowane są inwestycje związaną z rozbudową Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach o kolejnych 800 mln metrów sześciennych – przyznaje PGNiG.

Oznacza to, że możliwości gromadzenia zapasów gazu w kraju wzrosną aż o 25 proc. - do 4 mld m sześciennych. Przewidywany czas realizacji tej inwestycji? Do 30 miesięcy. PMG Wierzchowice osiągnie planowaną pojemność czynną w roku 2025.

Kolejną istotną inwestycją PGNiG jest realizacja pierwszego etapu projektu „Wielkoskalowy Magazyn Energii Mogilno” na istniejącym Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu (KPMG) Mogilno. Etap ten zaplanowano na lata 2022-2024, a jego założeniem jest zaprojektowanie komór magazynowych o pojemności czynnej 210 mln m sześciennych.

Inwestycyjne związane z rozbudową Wielkoskalowego Magazynu Energii Mogilno oraz Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach pozwolą na zwiększenie możliwości magazynowych dla gazu wysokometanowego o 1 mld m sześciennych gazu.

PGNiG może sięgnąć także do sąsiadów, choć nie od razu

To jednak nie koniec... PGNiG chciałby bowiem odgrywać wiodąca rolę w biznesie gazowym nie tylko w naszym kraju, ale także w całym regionie. Potrzebna jest do tego stosowna infrastruktura. A za tę odpowiada Gaz-System.

Rozbudowywane są połączenia międzypaństwowe połączenia gazowe, zwiększają się moce regazyfikacyjne terminala LNG w Świnoujściu; planowany jest też kolejny tego typu obiekt w rejonie Gdańska.

Jeszcze jednym elementem który pozwoliłby te plany ziścić stają się dodatkowe zdolności magazynowe. W grę wchodzi kosztowna budowa, ale i wykorzystanie już istniejącej infrastruktury u naszych sąsiadów. Takie rozwiązanie ma zalety i wady...

Największym atutem jest to, że te magazyny już istnieją. Po skontrolowaniu stanu mogłyby być być wykorzystywane przez PGNiG niemal natychmiast. A wada? To obiekty poza granicami Polski, a więc również poza naszą jurysdykcją. Dodatkowo w jednym przypadku magazyny są w kraju ogarniętym wojną. O jakie obiekty chodzi?

Pierwszym magazynem, jakim może się zainteresować PGNiG jest obiekt na Łotwie. Chodzi o Inčukalns UGS. Maksymalna pojemność obiektu wynosi 4,47 mld m3, z czego 2,32 mld m3 to pojemność robocza. W przypadku rosnącego zużycia gazu ziemnego w regionie pojemność PMG Inčukalns może zostać zwiększona do 3,2 mld m3.

Zaletą magazynu pozostaje to, że leży w kraju Unii Europejskiej, ma on duże także znaczenie lokalne – obsługuje kraje bałtyckie i Finlandię. Biorąc pod uwagę, że PGNiG już zarządza gazoportem w Kłajpedzie i jest także - za pośrednictwem gazociągu GIPL - połączenie z systemem przesyłowym gazu krajów bałtyckich, to ten konkretny magazyn dobrze wpisuje się w strategię PGNiG.

Inne problemy występują z drugim magazynem, który potencjalnie może nas zainteresować.

Gazowy olbrzym, ale niestety Ukraina musi odpierać ataki Rosji

Choć Inčukalns jest dużym magazynem, to jego pojemność blednie przy drugim obiekcie, mogącym budzić nasze zainteresowanie. Chodzi o magazyn Bilcze-Wolicko-Uhersk. Ten powstały w latach 1982-1992 obiekt wykorzystuje wyczerpane złoże gazu. Pojemność tego magazynu to aż 17,05 mld m3 (czyli wystarczyłby Polsce na 11 miesięcy).

Obiekt jest ważny dla Ukrainy, ale ta nawet przed wojną nie wykorzystywała pełni jego zdolności. Zresztą lwowskie media (magazyn znajduje się na południe od Lwowa) pisały, że magazyn mógłby stać się elementem energetycznej współpracy z Polską.

Czy to realne? Sam PGNiG wskazuje, że Ukraina jest obecnie obiektem napaści Rosji, co wyklucza na razie współdziałanie w tej mierze, zwłaszcza że obiekty energetyczne są przez Moskwę bombardowane.

Po zakończeniu wojny wydaje się jednak, że oba państwa na współpracy mogłyby skorzystać. Po pierwsze: Kijów definitywnie zerwał współpracę gazowa z Rosją; jeśli będzie importował gaz, to także z kierunku Polski, a magazyny pod Lwowem stałyby się ważnym elementem współpracy.

Dla PGNiG dodatkowe zdolności magazynowe mogłyby w przyszłości również być przydatne, zwłaszcza jeśli spółka nadal będzie chciała zwiększać znaczenie jako pośrednika w handlu gazem w regionie.