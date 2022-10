Przypłynął gaz z Luizjany. W Świnoujściu coraz bliżej 200. dostawy

Do naszego terminala gazowego zawinął gazowiec Marvel Swan. To już 45. ładunek LNG jaki w tym roku przypłynął do gazoportu.

To także 193. dostawa skroplonego gazu, jaka przypłynęła do Świnoujścia. Pływający pod banderą Danii statek dostarczył około 95 mln m3 gazu po regazyfikacji. Gaz został załadowany Luizjanie i odprawiony 29 września.

Metanowiec, który go przywiózł, wybudowano w Korei Południowej. Statek jest nowy, wszedł do służby w ubiegłym roku.

Poprzedni ładunek LNG dostarczył poprzez Kanał Panamski także z USA do japońskiego Kawasaki.

Obecnie gazoport odgrywa kluczowa role w dostawach gazu do Polski. Terminal jest rozbudowywany. Może przyjąć rocznie nieco ponad 6 mld m3 gazu. Docelowo będzie to o 2 mld m3 gazu więcej.