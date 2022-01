PSG eksploatuje już ponad 80 stacji LNG

Przez wiele lat w niektórych regionach kraju istniały problemy z dostępem do gazu ziemnego. Proponowana przez Polską Spółkę Gazownictwa gazyfikacja za pomocą stacji LNG pozwala zmienić tę sytuację. To jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku gazowego.

Stacja w dwóch etapach

Gdy gaz potrzebny na „już”!

Z gazyfikacją, do której wykorzystywane są stacje regazyfikacji LNG wiąże się również szereg przepisów prawnych i wyzwań natury prawnej, organizacyjnej i logistycznej po stronie operatora systemu dystrybucyjnego.Można jednak zaobserwować, że również ustawodawca dostrzega ten ważny rynek i następują zmiany w prawodawstwie już ściśle związanym ze stacjami regazyfikacji LNG. Do najważniejszych można zaliczyć m. in. nowelizację prawa budowlanego z września 2020 r.), zgodnie z którą stacje regazyfikacji ze zbiornikami procesowymi o pojemności do 10 m3 nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia.Inna niedawna nowelizacja prawa energetycznego pozwala na użytkowanie bez koncesji stacji regazyfikacji LNG o przepustowości do 200 m3/h. Szczególnie ostatnia zmiana, z perspektywy Polskiej Spółki Gazownictwa jest istotna, gdyż ten kierunek zmian jest szczególnie pożądany. Z technicznego punktu widzenia umożliwia on rozpoczęcie świadczenia usługi dystrybucyjnej niemal natychmiast po odbiorach i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie stacji regazyfikacji LNG.To jednak nie wszystko. Nie bez znaczenia jest również prognozowany docelowy stopień gazyfikacji danego obszaru LNG – czyli faktycznej wielkości poboru gazu.W przypadku prognozowania zapotrzebowania na duże ilości paliwa gazowego, prawidłowe określenie zakresu rzeczowego może determinować zakwalifikowanie stacji regazyfikacji LNG do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.W przypadku, gdy ilość substancji niebezpiecznej, jaką jest gaz ziemny, przekracza odpowiednio 50 Mg lub 200 Mg, zwiększają się nakłady inwestycyjne z uwagi na np. instalację dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.W takim przypadku warto rozważyć zaprojektowanie i budowę stacji regazyfikacji LNG w dwóch etapach. Pozwala to w pierwszej fazie gazyfikacji ograniczyć nakłady inwestycje oraz zmniejszyć potencjalne ryzyko innego - niż prognozowany - rozwoju rynku.Również na etapie koncepcji gazyfikacji należy dokonać co najmniej wstępnego wyboru działki pod budowę stacji regazyfikacji LNG, a finalnie uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.Należy przy tym pamiętać, że transport skroplonego gazu ziemnego odbywa się z wykorzystaniem autocystern o DMC 40 ton i długości zestawu (autocysterna + ciągnik) około 17 metrów, co determinuje konieczność wyboru działki przy odpowiednich drogach dojazdowych.Warto również zweryfikować planowaną inwestycję pod kątem jej zgodności z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, pozyskać warunki zabudowy lub decyzję lokalizacyjną. W celu skrócenia procesu projektowo-inwestycyjnego, przed rozpoczęciem wyboru wykonawcy, warto dokonać również oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Widać więc, że koncepcja gazyfikacji jest kluczowym dokumentem pozwalającym przygotować SIWZ oraz wyłonić wykonawcę stacji regazyfikacji LNG.W niektórych wypadkach gaz jest potrzebny niemal natychmiast. Tymczasem proces budowy nawet małej stacji regazyfikacji LNG swoje musi potrwać, co wówczas?Poza budową stacji regazyfikacji LNG, stanowiących stałe źródło zasilania w gaz ziemny, możliwe jest także zbudowanie stacji regazyfikacji LNG, które od razu przeznaczone są do zmiany lokalizacji lub będą wykorzystywane jedynie przez krótki okres niezbędny do wybudowania obiektu docelowego (niezależnie od tego czy obiektem docelowym będzie stacja regazyfikacji LNG czy też zasilanie z wykorzystaniem gazociągu).Rozwiązania takie nazywane są często stacjami przewoźnymi. Istotą tego typu instalacji jest rama zapewniająca szybki montaż, demontaż oraz ułatwiajaca transport kluczowych elementów stacji regazyfikacji LNG jakimi są zbiornik kriogeniczny i parownice.Jeszcze jedną grupę stacji regazyfikacji LNG stanowią stacje o pojemności zbiornika kriogenicznego do 10 m3 i przepustowości od około 120 do 300 m3/h. Tego typu realizacje mogą być budowane jako zarówno rozwiązania docelowe dla małych odbiorców lub jako tymczasowe.Ułatwienia w procesie inwestycyjnym oraz dostępność LNG spowodowały, ze ten segment rynku szybko się rozwija. Rozpoczynając proces inwestycji związanych z budową stacji regazyfikacji LNG w roku 2016, Polska Spółka Gazownictwa posiadała koncesję na 6 takich stacji regazyfikacji LNG. Jesienią ubiegłego roku PSG posiadała już 80 takich obiektów pracujących bądź gotowych do świadczenia usługi dystrybucyjnej.W procesach projektowania, budowy oraz odbiorów znajduje się natomiast około 30 kolejnych instalacji. Należy również wskazać, że Polska Spółka Gazownictwa, na podstawie odrębnej umowy, prowadzi techniczną obsługę dwóch stacji regazyfikacji LNG będących źródłem gazu dla lokalnej sieci dystrybucyjnej.Najwięcej eksploatowanych stacji regazyfikacji LNG znajduje się w województwach mazowieckim i podlaskim. Kolejne, pod względem liczby eksploatowanych stacji, są województwa: warmińsko-mazurskie, małopolskie oraz dolnośląskie. Wszystko wskazuje, że rynek ten będzie się szybko rozwijał.