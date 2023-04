PSG – gotowi na biometan

Polska Spółka Gazownictwa podczas XII Targów Techniki EXPO-GAS w Kielcach zadeklarowała gotowość do przesyłu biometanu swoją siecią. O roli PSG w transformacji energetycznej kraju mówił prezes Robert Więckowski podczas panelu „Energia dla gospodarki” organizowanego w ramach jubileuszowej konferencji „Nowe technologie dla multienergetyki”.

Targi EXPO-GAS to nie tylko możliwość zapoznania się z nowinkami technologicznymi w gazownictwie, ale to także platforma wymiany wiedzy i doświadczeń. Podczas wydarzenia organizowanego przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa omawiano m.in. kwestie związane z zazielenieniem gazu i wtłaczaniem biometanu do sieci dystrybucyjnej PSG.

– Uważamy, że biogazownie zazielenią naszą gospodarkę. Na pewno nie nastąpi to szybko. Będzie to długotrwały proces, który z pewnością przyspieszy wejście w życie nowelizacji ustawy o OZE wspierającej m.in. rozwój biometanu i klastrów energii. Potencjał tego sektora w Polsce szacuje się na około 4-5 mld m3 rocznie – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Obecnie do PSG wpłynęło 141 wniosków o przyłączenie podmiotów chcących produkować biogaz lub biometan. Łączny wolumen wytwarzanego przez nich biogazu/biometanu wynosi około 460 mln m3 rocznie. Stanowi to niewielki procent potencjału rynku, ale należy mieć na uwadze, że zainteresowanie podmiotów przyłączeniem swoich biogazowni do sieci gazowej systematycznie rośnie.