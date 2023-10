PSG – klienci wciąż chcą korzystać z gazu

Jakub Kowalski, członek zarządu PSG ds. operacyjnych wziął udział w jednym z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej. IX Kongres Energetyczny DISE odbył się 27-28 września br. we Wrocławiu pod hasłem przewodnim Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu.

W panelu pn. Gaz ziemny jako paliwo pomostowe i biometan jako odnawialny gaz przyszłości, Jakub Kowalski dyskutował na temat nowych technologii gazowych i przyszłości paliw tego typu z Katarzyną Harpak z European Climate Foundation, Piotrem Zawistowskim, prezesem Towarowej Giełdy Energii, Leszkiem Mańkiem, prezesem PGNiG BioEvolution, Arturem Zawartko, wiceprezesem Gaz-System oraz Leszkiem Wiwałą, prezesem Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Podczas dyskusji członek zarządu PSG podkreślił, że gaz ziemny jeszcze przez długi czas będzie kluczowym elementem miksu energetycznego.

– Obserwujemy to, co się dzieje w UE, która mówiła o tym, że gaz ziemny będzie paliwem przejściowym i stawiane były granice. Rok 2029 miał być tym rokiem, od którego nie będzie można montować kotłów gazowych w nowych gospodarstwach, ale już widzimy istotne złagodzenie tych wymogów w poszczególnych państwach. Pogląd o tym, że Europa idzie w kierunku degazyfikacji za chwilę może stać się nieaktualny – powiedział Jakub Kowalski. – My jesteśmy przekonani, że tak właśnie będzie – to będzie dyktowane wyborami klientów, zarówno indywidualnych, jak i zawodowych, którzy chcą gazu. Jestem przekonany, że urzędnicy brukselscy poddadzą się tej presji i nie wprowadzą zakazu od 2029 r. – dodał.

W trakcie debaty Jakub Kowalski również podkreślał rolę elastyczności biznesowej i reakcji na rynkowe zmiany.

– Dzisiaj największym wyzwaniem jest gotowość do tego, żeby przewidywać to, co się będzie działo na rynku i być gotowym na mocno zmieniające się okoliczności. My jako PSG w ubiegłym roku, zaraz po wybuchu wojny, w związku ze wzrostem cen, odnotowaliśmy bardzo duży odpływ klientów indywidualnych. I w naszych strategiach zaczęliśmy przewidywać, że powinniśmy się zdecydowanie bardziej koncentrować na klientach zawodowych. Dzisiaj u naszych drzwi stoi 2600 podmiotów zawodowych, głównie małych ciepłowni, które chciałyby przełączyć swoje kotły węglowe na gaz. I to jest ważny element naszej strategii i tego co chcemy robić w przyszłości – stwierdził. Dodał również, że obecnie mamy do czynienia z ponownym wzrostem wniosków o przyłączenia od klientów indywidualnych i w związku z tym prowadzone są rozmowy z zarządem Orlen S.A. o zwiększeniu środków na obsługę również tego segmentu rynku.

Jakub Kowalski podkreślił również, że mimo gotowości PSG na wtłoczenie biometanu do sieci, rynek ten wciąż mierzy się z problemami.

– Jesteśmy gotowi na biometan i przygotowujemy się do tego, by wszystkie nasze sieci, które już teraz będziemy budować, były gotowe do obsługi domieszek biometanu, czystego biometanu, czy do domieszek wodoru do gazu ziemnego – powiedział.

– Wydaliśmy 115 warunków przyłączenia biometanowni do sieci dystrybucyjnej i mamy 0 przyłączonych biometanowni. One powstają, tylko wybierają inne modele biznesowe – zasilają moduły kogeneracyjne, obszarowo produkują ciepło na potrzeby mieszkańców, ale dzisiaj są niezainteresowane tym żeby przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej. Próbujemy ten stan rzeczy zmieniać. Nie jest to łatwe bez szeroko rozumianego systemu wsparcia, bez efektu zachęt, być może dopłat do takiej działalności jak zatłaczanie biometanu do naszej sieci – doprecyzował Jakub Kowalski.

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa nakreślił również potencjał rozwojowy, który ma zamiar wykorzystać Spółka.

– Gdyby nie zbyt mały budżet, którym dysponujemy to dzisiaj przyłączylibyśmy zdecydowanie większą liczbę klientów zawodowych – podkreślił Jakub Kowalski. Ma to wynikać z braku alternatywy do gazu ziemnego, który wbrew obiegowej opinii o tym, że jest gazem przejściowym, na tym etapie nie może być zastąpiony przez elektryfikację i inne OZE. Do jego zastąpienia przez biometan jest jeszcze długa droga.

Członek zarządu PSG podkreślał również szereg działań związanych z odpowiedzialnym udziałem Spółki w transformacji energetycznej. Oprócz uczestnictwa w pracach legislacyjnych mówił również o pracach rozwojowych realizowanych przez Spółkę, w tym m.in. o poligonie doświadczalnym badającym wpływ wodoru na sieć i pracach związanych ze zwiększaniem chłonności sieci, by móc wtłaczać do niej biometan.