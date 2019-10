PSG ma pomysł na przyspieszenie budowy gazociągów

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej PGNiG przygotowała draft projektu specustawy, która ma ułatwić budowę gazociągów wysokiego ciśnienia - ujawnia w rozmowie z WNP.PL prezes tej spółki Marian Żołyniak. Zmiany mają przyczynić się między innymi do przyspieszenia realizowanego przez PSG programu gazyfikacji kraju.

Czas niezbędny czas na budowę stacji regazyfikacji LNG oraz uzyskiwania pozwoleń i koncesji wynosi do półtora roku.

Dla porównania średni okres projektowania sieci gazowej wysokiego ciśnienia w Polsce to 10 lat.

Z danych spółki PSG wynika, że na koniec 2018 roku Polska była zgazyfikowana w 60 procentach.

Realizowany przez Polską Spółkę Gazownictwa program przyspieszenia gazyfikacji kraju zakłada budowę dziewięciu gazociągów. Problemem jest to, że budowa gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce trwa średnio około 10 lat, a nie ma specustawy ułatwiającej budowę gazociągów – wskazuje nasz rozmówca.



- Polska Spółka Gazownictwa ma przygotowany draft specustawy. Złożymy ją w Sejmie nowej kadencji i będziemy szukali wsparcia w różnych instytucjach, żeby taka specustawa dedykowana dla Polskiej Spółki Gazownictwa weszła w życie. Chodzi o to, żebyśmy nie budowali gazociągów wysokiego ciśnienia 10 lat, tylko skrócili ten okres do trzech-czterech lat – mówi Żołyniak.



Szef PSG podkreśla jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują duże ilości gazu. Ocenia, że jeżeli takiej dedykowanej PSG specustawy nie będzie, to mogą wystąpić będą problemy z dostarczeniem „błękitnego paliwa” w niektóre rejony kraju.



Miliardowe projekty

Należąca do grupy kapitałowej PGNiG spółka chce zrealizować 94 inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Chodzi między innymi o stacje regazyfikacji LNG i rozbudowę sieci gazociągowej. Łączna wartość tych projektów to około 3,2 mld zł.