PSG na targach EXPO-GAS 2023

19 kwietnia rozpoczęła się w Kielcach XII edycja targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Głównym tematem stoiska Polskiej Spółki Gazownictwa jest gotowość PSG do dystrybucji biometanu. Wydarzenie potrwa do 20 kwietnia.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Targi EXPO-GAS to miejsce promowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych polskich firm produkcyjnych i usługowych działających w obrębie gazownictwa i energetyki. Na nowoczesnym stoisku Polskiej Spółki Gazownictwa, przygotowanym przez Departamenty Komunikacji i Transformacji Energetycznej, zaprezentowana jest technologia pozyskiwania biometanu i wtłaczania go do sieci PSG.

– Największą atrakcją na naszym stoisku jest tunel immersyjny, w którym odwiedzający mogą zobaczyć całą historię od obierka jabłka do ekologicznego ciepła w polskich domach. Tym samym Polska Spółka Gazownictwa chce podkreślić swoją rolę w transformacji energetycznej kraju i uniezależnianiu się od gazu sprowadzanego z zagranicy – powiedział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Targi to również forum wymiany informacji i dyskusji na bieżące dla środowiska gazowniczego tematy. W ramach wydarzenia przedstawiciele PSG biorą udział w zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa konferencji „Nowe technologie dla multienergetyki”.

Targi EXPO-GAS odbywają się co dwa lata. Jest to okazja do spotkania ekspertów z branży gazowniczej, a także do nawiązania kontaktów biznesowych. W tym roku Polska Spółka Gazownictwa jest obecna na targach po raz trzeci. Zarówno w 2019, jak i w 2021 r. nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, a jego aranżacja została uznana za jedną z najlepszych.