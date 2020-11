PSG: Proces przyłączenia do sieci gazowej możliwy przez internet

Klienci Polskiej Spółki Gazownictwa mogą podpisywać umowy o przyłączenie do sieci gazowej przez internet - poinformowała w sobotę spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG. Dodano, że z dniem 9 listopada, wszystkie biura obsługi klienta PSG zostaną tymczasowo zamknięte ze względu na pandemię.

Jak czytamy, już 2 listopada br. PSG uruchomiła nową funkcję na Portalu Przyłączeniowym, która umożliwia np. podłączenie domu do sieci gazowej przez internet.

"Ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią COVID-19 oraz znacznymi wzrostami liczby zakażeń wszystkie jednostki Polskiej Spółki Gazownictwa bezpośrednio obsługujące Klientów z dniem 9 listopada br. zostają tymczasowo zamknięte. W związku z tym zachęcamy naszych Klientów, aby w celu przyłączenia do sieci gazowej, korzystali w tym czasie m.in. z Portalu Przyłączeniowego. Dzięki niemu bez wychodzenia z domu uzyskają oni wszelkie niezbędne informacje i załatwią wszystkie formalności" - napisano w informacji spółki.

Wskazano, że Portal Przyłączeniowy to elektroniczne biuro obsługi Klienta, które umożliwia: złożenie wniosku o określenie warunków i możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz o zawarcie umowy o przyłączenie; elektroniczne podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej; złożenie dokumentów 24 h/7 dni w tygodniu i 365 dni w roku; dostęp do informacji online o postępach swojej sprawy; darmowe powiadomienia za pomocą SMS oraz wiadomości e-mail zawierające informację o kolejnych działaniach; szybki dostęp i pobranie dokumentów powstających w trakcie procesu przyłączeniowego: warunków, umów itp.; szybką informację zwrotną o zakończeniu realizacji inwestycji; zmianę danych kontaktowych.

Zaznaczono, że z tej formy kontaktu można korzystać w całej Polsce, a aplikacja dostępna jest na komputerach, tabletach i smartfonach dla każdego klienta, który posiada aktywne konto e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Dodano, że dostęp jest możliwy również z przeglądarki internetowej po wpisaniu bezpośredniego adresu: https://przylaczenie.psgaz.pl lub poprzez kliknięcie w hiperłącze na stronie internetowej www.psgaz.pl.

Napisano, że mimo obowiązującego w Polsce stanu pandemii COVID-19 przez niespełna 8 miesięcy od uruchomienia przez Polską Spółkę Gazownictwa Portalu Przyłączeniowego, za jego pośrednictwem wpłynęło ponad 41,5 tys. wniosków o przyłączenie do sieci gazowej, a indywidualne konto na Portalu założyło już ponad 46,5 tys. użytkowników.