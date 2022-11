PSG udostępnia jeden numer kontaktowy

Od poniedziałku 21 listopada Polska Spółka Gazownictwa udostępnia jeden numer Contact Center dla wszystkich klientów w całej Polsce. Nasi konsultanci czekają teraz na wszystkie pytania pod numerem 22 444 33 33.

Contact Center jest jednym z kilku sposobów kontaktu z Polską Spółką Gazownictwa w celu otrzymania szczegółowych informacji m.in. na temat przyłączenia do sieci gazowej, dostaw gazu, odczytów czy zadań realizowanych przez naszych pracowników albo złożenia reklamacji.

– To kolejne ułatwienie, które wprowadzamy dla naszych klientów. Chcemy poprzez tę zmianę ujednolicić standardy obsługi telefonicznej, ale także ułatwić klientom kontakt ze spółką. Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 18:00 – powiedział Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych PSG.