PSG ukończyła strategiczną inwestycje dla Białegostoku

Polska Spółka Gazownictwa ukończyła w powiecie zambrowskim budowę gazociągu wysokiego ciśnienia, stanowiącego przyłączenie do systemu przesyłowego łączącego Polskę i Litwę. Realizacja tej inwestycji pozwoliła na zabezpieczenie energetyczne mieszkańców stolicy województwa podlaskiego, po tym jak Rosjanie przestali tłoczyć gaz przez Gazociąg Jamalski. Koszt inwestycji to 21 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Przez lata Białystok był zasilany z dwóch stron – z kierunku warszawskiego i białoruskiego. Po odcięciu dostaw ze wschodu, od blisko roku gaz płynął tutaj tylko od strony stolicy. Ukończona inwestycja to zabezpieczenie zasilania miasta na sytuacje szczytowego poboru gazu, np. w razie wyjątkowych mrozów, spadków ciśnienia w gazociągu czy nagłego zahamowania dostawy.

– Ta inwestycja była jedną z kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców województwa podlaskiego. Wpisuje się ona w zakładaną i konsekwentnie wdrażaną przez rząd RP politykę zmiany kierunku dostaw paliwa gazowego i ich dywersyfikację. Mogę zapewnić, że dzięki naszym staraniom nie zabraknie gazu dla Polaków, nawet gdyby kolejne zimy były długie i srogie – powiedział Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

– Rozwój infrastruktury jest warunkiem koniecznym wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego i pewności dostaw gazu do odbiorców. Tak samo jak dostęp do zdywersyfikowanych źródeł paliwa dostarczanego z różnych kierunków do Polski. Połączenie z Litwą otwiera północno-wschodnią Polskę na dostawy gazu, który Grupa ORLEN odbiera w gazoporcie w Kłajpedzie. Mamy tam 10-letnią rezerwację mocy regazyfikacyjnych, która umożliwia nam sprowadzenie przez litewski terminal 0,5 mld m sześc. gazu rocznie. Już odebraliśmy w tym roku pierwszą dostawę, a niebawem będziemy mogli sami transportować ładunki LNG do Kłajpedy dzięki tworzonej flocie metanowców – poinformował Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Ukończona inwestycja jest pierwszym przyłączeniem sieci Polskiej Spółki Gazownictwa do systemu przesyłowego GIPL, który od początku maja 2022 r. połączył gazowe systemy przesyłowe Polski i Litwy. Tym samym w razie ew. mrozów Białystok będzie zasilany gazem z pływającego terminalu LNG w litewskiej Kłajpedzie lub z rezerw gazowych Litwy, Estonii, Łotwy czy Finlandii.

– Rozrastająca się sieć gazowa w województwie podlaskim to ogromna satysfakcja. Jest to realizacja programu zrównoważonego rozwoju naszego kraju, mającego na celu zrównanie warunków życia mieszkańców wschodniej Polski. Niezawodny dostęp do gazu to także korzyści dla gminy. Pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy i daje szansę przyciągnięcia nowych inwestorów. Dlatego bardzo dziękuję Polskiej Spółce Gazownictwa za realizację tej inwestycji, która zapewnia bezpieczeństwo energetyczne zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom z Białegostoku – dodał dr Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

W ramach inwestycji wybudowano: stację redukcyjno-regulacyjną o wydajności 120 tys. Nm3/h, dwa gazociągi wysokiego ciśnienia o łącznej długości ok 500 m i drogi dojazdowe z towarzyszącą infrastrukturą.