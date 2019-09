PSG uruchomiło w woj. lubuskim stację regazyfikacji gazu LNG

27 września w Dobiegniewie w Lubuskiem Polska Spółka Gazownictwa (PSG), spółka z grupy kapitałowej PGNiG, uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu (LNG). W pierwszej kolejności zasili ona obiekty użyteczności publicznej, w tym szkołę, a w przyszłości umożliwi również przyłączenie miejskich kotłowni, firm w Strefie Ekonomicznej oraz odbiorców indywidualnych.

Stacja składa się ze zbiornika o pojemności 37 metrów sześc., dwóch parownic oraz układu redukcyjno–pomiarowego.



Dodatkowo PSG wybudowała w pierwszym etapie inwestycji w Dobiegniewie około 1,7 kilometra sieci. Docelowo w mieście powstanie 8,5 kilometra sieci gazowej.



- Gazyfikacja gminy Dobiegniew to jeden z elementów realizacji Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, realizowanego od października ubiegłego roku przez PSG. Dzięki dostępowi do skroplonego gazu z terminala w Świnoujściu i poprzez budowę stacji LNG możliwa jest teraz gazyfikacja rejonów, do których doprowadzenie tradycyjnej sieci gazowej jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe - dodał Marian Żołyniak, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG).



Sylwia Łaźniewska, burmistrz Dobiegniewa stwierdziła, że dla gminy jest to ogromna szansa na rozwój, bowiem każdy inwestor, zgłaszający się do władz gminy, pyta o dostęp do gazu ziemnego, a obecnie dzięki PSG ten dostęp został zapewniony.



Elżbieta Rafalska, posłanka do Parlamentu Europejskiego,podkreśliła, że w województwie lubuskim jest jeszcze dużo do zrobienia, bowiem obecnie jest ono zgazyfikowane w niespełna 50 proc.



Wojewoda lubuski Władysław Dajczak dodał, że dostęp do gazu to zarówno ochrona środowiska, jak też impuls do rozwoju gospodarczego.



W województwie lubuskim w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski zgazyfikowanych zostanie w sumie 6 gmin, wszystkie poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji LNG.



- Celem PGNiG jest zapewnienie dostępu do gazu ziemnego każdej zainteresowanej rodzinie oraz firmie. Chcemy, by mieli oni wybór, z jakiego źródła energii chcą skorzystać. Gaz ziemny to przyjazne środowisku, konkurencyjne cenowo paliwo. Cieszę się, że w ramach naszego programu inwestycji w sieć gazową Polski oddajemy dziś do użytku kolejną stację LNG w Polsce, a pierwszą w Lubuskim - mówi Piotr Woźniak, prezes PGNiG.