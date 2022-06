PSG wśród najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce

Polska Spółka Gazownictwa zajęła 7. miejsce w badaniu marki pracodawcy Randstad Employer Brand Research 2022, które zostało zrealizowane w Polsce na próbie blisko 5 tysięcy respondentów, aktywnych na rynku pracy. Ankietowani docenili m.in. stabilność zatrudnienia w spółce.

– W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne przemiany na rynku pracy. Są one efektem zarówno długofalowych trendów, jak i bezprecedensowych i trudnych do przewidzenia zjawisk jak np. pandemia Covid-19 czy wybuch wojny na Ukrainie. To wszystko ma ogromny wpływ na priorytety pracowników i ich wybory na rynku pracy. Polska Spółka Gazownictwa jest nie tylko nowoczesnym przedsiębiorstwem energetycznym, ale również nowoczesnym pracodawcą. Cieszę się, że zauważają to osoby aktywne zawodowo – powiedział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Uczestniczący w badaniu respondenci, których głosy zdecydowały o zajęciu przez Polską Spółkę Gazownictwa tak wysokiej pozycji wśród najatrakcyjniejszych pracodawców w Polsce, wskazali m.in. na stabilność zatrudnienia, przyjazną atmosferę w pracy i benefity oferowane pracownikom.

– Wprowadzamy do naszej pracy zarówno najnowsze rozwiązania, jak np. możliwość pracy hybrydowej, ale także gwarantujemy naszym pracownikom wiele dodatkowych świadczeń. Wspieramy również rodziny posiadające dzieci, a także dbamy o przyszłość naszych pracowników, przekazując na ich pracownicze konta emerytalne 7% podstawy wynagrodzenia. Ponadto w spółce prężnie działa szkoleniowy program trenerów wewnętrznych zapewniający pracownikom możliwość stałego poszerzania wiedzy i kompetencji. Osoby chcące do nas dołączyć zapraszam do aplikowania na stronie Polska Spółka Gazownictwa - Oferty pracy (psgaz.pl) – dodała Agnieszka Wieliczko, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Randstad Employer Brand Research to projekt badawczy dotyczący wizerunku i czynników atrakcyjności pracodawców. Pierwsze badanie przeprowadzono w 2000 r. w Belgii. Dziś badania realizowane są w 31 krajach. W Polsce w tym roku odbyła się jego 12. edycja. W badaniu Randstad Employer Brand Research ankietowani określają, czy według nich dana firma jest atrakcyjnym miejscem pracy. Na ich ocenę wpływ mają poszczególne czynniki analizowane w badaniu, wśród nich m.in. stabilność zatrudnienia, satysfakcjonujące wynagrodzenie, perspektywy rozwoju zawodowego, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym czy przyjazna atmosfera w miejscu pracy.