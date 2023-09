PSG z najnowocześniejszym laboratorium gazu w Polsce

Polska Spółka Gazownictwa otworzyła w Krakowie najnowocześniejsze laboratorium badające jakość gazu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. członek zarządu ds. wydobycia Orlen S.A. Robert Perkowski i członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG Ireneusz Krupa.

Nowoczesne laboratorium oprócz podstawowej działalności, wynikającej również z przyznanej akredytacji PCA, rozszerzyło swoje możliwości badawcze o zakres obejmujący ocenę jakości paliwa gazowego domieszkowanego wodorem oraz biometanem.

– Jako Polska Spółka Gazownictwa jesteśmy przekonani, że w przyszłości będziemy zazieleniać gaz poprzez dodawanie do niego biometanu, a w przyszłości wodoru. To laboratorium pozwoli nam m.in. zbadać parametry chemiczne gazu, który będzie trafiał bezpośrednio do naszych klientów – dodał członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG Ireneusz Krupa.