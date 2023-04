PSG zakończyła ważną inwestycję dla Płocka

Polska Spółka Gazownictwa ukończyła gazyfikację lewobrzeżnej części Płocka. Dzięki inwestycji dostęp do gazu uzyskało około 1700 klientów, co w efekcie znacznie poprawi jakość powietrza w regionie. Koszt inwestycji to 16 mln zł.

„Gazyfikacja lewobrzeżnej części Płocka” to jeden ze strategicznych projektów realizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa. Decyzję o rozpoczęciu tej inwestycji podjęto pod koniec 2016 r. ze względu na chęć poprawy jakości życia mieszkańców i istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego tego obszaru.

– Polska Spółka Gazownictwa stale realizuje nowe inwestycje, rozbudowując sieć dystrybucji gazu ziemnego na terenie całej Polski. Gazyfikacja lewobrzeżnej części Płocka była jednym z największych tego typu projektów realizowanych w ostatnim czasie przez naszą spółkę. Jestem przekonany, że zakończenie tej inwestycji będzie miało realny wpływ nie tylko na rozwój lokalnego rynku pracy, ale również na codzienne życie mieszkańców. Dostęp do paliwa gazowego to nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo użytkowania – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Gazyfikacja lewobrzeżnej części Płocka była realizowana w kilku etapach. Pierwsze gazociągi zostały oddane do użytkowania w 2020 roku. W ramach całego projektu Polska Spółka Gazownictwa wybudowała łącznie 48 km gazociągów doprowadzając błękitne paliwo także do miejscowości: Dobrzyków, Nowe Grabie, Grabie Polskie i Górki. Dotychczas wybudowano około 300 przyłączy dla klientów indywidualnych. Aktualnie analizowana jest kontynuacja gazyfikacji kolejnych ulic.