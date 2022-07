Putin musi obawiać się 2023 roku. Dramat z ropą i gazem może być ogromny

Gazprom to nie jest normalna, komercyjna firma, zarabiająca na sprzedaży gazu. To element rosyjskiej polityki zagranicznej. Tu nie liczą się zyski, a przynajmniej nie są najważniejsze. Priorytetem jest uzyskanie takiego wpływu na odbiorcę, by ten (dany kraj) potem był uzależniony od Rosji. Bo nie od Gazpromu. Wszystko wedle zasady, wypowiedzianej 20 lat temu przez Putina, że gaz to nie biznes, to geopolityka. Na dużo mniejszą skalę Rosjanie chcieliby takich zasad także w branży naftowej. Tu jednak nie do końca im to wychodzi, bo ropę z reguły się importuje z bardzo wielu krajów. O tych kwestiach rozmawiamy z byłym dyrektorem do spraw komunikacji korporacyjnej w NAK Naftohaz Ukrainy, analitykiem energetycznym z Kijowa Maksymem Bielawskim.

Rosjanie chcieliby szantażować Europę ograniczaniem dostaw gazu, a jednocześnie nie mają zbytnio gdzie tego surowca sprzedawać. Trwa zatem wyścig...

Na rynku ropy Rosjanie nie mogą się za bardzo rozpychać. Tego surowca jest na świecie w bród.

- Rosja w przyszłym roku najprawdopodobniej i w gazie, i w ropie zaliczy kolosalny spadek eksportu i samego wydobycia - twierdzi Maksym Bielawski.

Chiny to nie sojusznik Rosji, lecz chłodny obserwator, który może się rychło zamienić w dyktującego Moskwie warunki.

Dlaczego pan uważa, że Gazprom to przede wszystkim element rosyjskiej polityki dominacji wobec państw importerów tego surowca?

- Tak bowiem, jak czyni to Gazprom, firmy komercyjne nie działają. Już od roku 2005 rozpoczął działania mające mało wspólnego z ekonomią. Pod wpływem poleceń idących od władz Rosji, koncern ten podejmował decyzje, które były (i są) sprzeczne z zasadami ekonomii.

Na początek zaczęło się zmniejszanie eksportu gazu do Ukrainy. Dziwnie było to zbieżne z pierwszym „Majdanem”. A przecież Ukraina to był wtedy największy importer rosyjskiego gazu. Stopniowo Rosjanie praktycznie pozbawili się tego rynku.

Gazprom wkładał także olbrzymie środki w układanie absolutnie bezsensownych, z punktu widzenia ekonomii, gazociągów. To choćby Nord Stream, South Stream (który ostatecznie został wstrzymany i zastąpiony Tureckim Potokiem).

Te inwestycje wykonywano, choć o wiele taniej było eksportować gaz przez "Jamal" czy ukraińską sieć gazociągową. Jeśli nawet Rosjanie twierdzili, że chcą mieć bezpośrednie połączenie gazowe z krajami Unii, to dlaczego nie ułożyli o wiele tańszego połączenia przez Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę (to był projekt Amber)?. Ułożyli zaś drogi, podmorski Nord Stream.

Chiny nie zbawią Gazpromu

Rosjanie tworzyli także połączenia gazowe z Chinami. To już chyba ekonomia i próba dywersyfikacji eksportu...

- Gazociąg do Chin to Siła Syberii. Gaz sprzedawany do tego kraju był zbywany czasami za cenę 10 razy niższą, niźli ten sam surowiec sprzedawany w Europie.

Sens ekonomiczny tych transakcji wydaje się zatem mocno wątpliwy. To kolejny dowód, że firma jest uczestnikiem gry politycznej prowadzonej przez Kreml.

Gdy w poprzednią zimę w Europie wystąpił deficyt gazu, Gazprom wcale nie starał się zasypać Europy gazem, by na tym deficycie jeszcze więcej zarobić. Wręcz zmniejszono wtedy dostawy do minimum, przewidywanego w kontraktach.

Ponadto Rosjanie wycofali się wtedy z handlu gazem na giełdach towarowych, gdzie można zarobić na kontraktach spotowych. Gazprom odmówił również napełniania europejskich podziemnych zbiorników gazu. Odmowa obejmowała nawet te zbiorniki podziemne, które były pod kontrolą właścicielską Gazpromu.

Europejczycy, widząc działania Gazpromu, zaczęli rozpracowywać inne, zdywersyfikowane możliwości importu surowca.

- W Brukseli też widzieli, co się dzieje, stąd ogólnoeuropejskie programy mające zdywersyfikować dostawy surowca - w celu uniezależnienia się od politycznych decyzji Gazpromu. Programy te stały się już bardzo konkretne. W Moskwie uznano, że to próba pozbycia się Gazpromu z europejskiego rynku gazu.

A Europa to naturalny rynek zbytu dla rosyjskiego gazu. Do Chin nie ma gazociągów, które mogłyby transportować duże pule surowca. Na dodatek Chińczykom nie potrzeba tyle gazu od Rosji, ile kupują go Europejczycy.

Kierownictwo rosyjskie poszło zatem va banque: chcecie się od nas uniezależnić, to wyprzedzająco przestaniemy wam gaz dostarczać... Tak żebyście zimą zrozumieli (gdy potrzeba najwięcej gazu), że robicie wielki błąd. Wtedy przypełzniecie do Moskwy na kolanach, prosząc o gaz. A my postawimy warunki tak polityczne (ustępstwa na Ukrainie), jak i ekonomiczne – zaczniecie u nas zamawiać większe ilości gazu, ropy, węgla, jednocześnie rezygnując z przejścia na energetykę ze źródeł odnawialnych.

Ograniczenie zużycia gazu jako próba przetrwania rosyjskiego, gazowego dyktatu

Bruksela rekomenduje teraz ograniczenie od sierpnia zużycia gazu o 15 proc. Tak by bez problemu gazu starczyło na szczyt zimowy.

- Wielu specjalistów już dziesięć lat temu ostrzegało Niemcy (głównego odbiorcę rosyjskiego gazu w Europie) przed zbytnim uzależnieniem się od dostaw rosyjskich. Bo nie wystarczy rozwinąć liczbę linii, którymi będzie dostarczany gaz, co uczynili Niemcy. Trzeba także kupować gaz u różnych dostawców, z wielu krajów.

Już wtedy także mówiło się, że trzeba wypracować metody na zagrożenie „nieekonomicznymi” działaniami Gazpromu. Ponadto Europejczycy zaczęli układanie interkonektorów gazowych pomiędzy krajami Unii - tak, aby można było łatwo przesyłać gaz z jednego kraju Unii do drugiego. To by zdecydowanie zmniejszyło zależność od rosyjskiego gazu tych krajów, które najwięcej tego surowca importowały właśnie z Rosji.

Zamierzenia zostały zrealizowane jak do tej pory tylko częściowo. Gazprom suto opłacał lobbystów swoich interesów na Zachodzie, którzy promowali „nieopłacalność” uniezależnienia się od dostaw rosyjskich. Sztandarowym przykładem swoistej korupcji politycznej był awans Gerharda Shroedera na stanowisko menedżerskie w Gazpromie.

Potem w strukturach rosyjskich spółek zostali także zatrudnieni Niemcy, Austriacy. Niemcy w tym czasie zrezygnowali z budowy u siebie terminali morskich do odbioru gazu skroplonego... A na dodatek parlament niemiecki zdecydował o stopniowej likwidacji energetyki jądrowej. Teraz te błędy trudno jest szybko naprawić.

Sceptycznie podchodzą do idei zmniejszania zużycia gazu kraje, które nie zależą od rosyjskiego surowca.

- Dotyczy to choćby Hiszpanii i Portugalii. Mają one możliwości przyjmowania takiej puli gazu skroplonego, która przewyższa ich własne potrzeby.

Władze tych państw wcześniej namawiały Francuzów do ułożenia gazociągu transgranicznego. Te plany nie były jednak zrealizowane - z racji na niechęć do idei ze strony władz w Paryżu. A ułożenie takiego połączenia to około dwóch lat... Można zatem założyć, że te ograniczenia w zużyciu gazu będą tylko zaleceniem, a nie decyzją o mocy wykonawczej.

Niezbędne wydaje się opracowanie w Brukseli ogólnoeuropejskiego programu odchodzenia od energetycznej zależności od Rosji.

Projekt rozporządzenia w sprawie ograniczeń zużycia gazu w najbliższym sezonie grzewczym ma dać oszczędność ok. 45 mld m sześc. tego surowca. Na razie te 15 proc. zmniejszenia zużycia jest dobrowolne, zapewne dopiero w momencie ogłoszenia stanu alarmowego na rynku gazu będzie to już obowiązkowy pułap. W związku z tym kraje unijne powinny przygotować plan wprowadzenia takich ograniczeń.

Rosja ogranicza przesył gazu przez Nord Stream.

- Gazprom tłumaczy się pracami konserwacyjnymi, ale nawet rosyjskie media wprost piszą, że chodzi o uniemożliwienie Europie zebrania zapasów gazu na zimę. To strategia zakładająca, że Stary Kontynent Europa wpadnie w jeszcze większy kryzys energetyczny.

Moskwa chce, by Unia Europejska certyfikowała Nord Stream 2 i zrezygnowała z sankcji nałożonych w związku z inwazją na Ukrainę. A Niemcy magazyny gazu mają wypełnione w nie więcej jak 2/3. Moskwa liczy, że gdy Niemcy zaczną mieć kłopoty gospodarcze, to wymuszą na reszcie Unii ustępstwa wobec Rosji.

Ropy na świecie nie zabraknie. Rosjanie będą mieli kłopoty z jej sprzedażą

Podstawą rosyjskiego eksportu jest też ropa naftowa.

- Wbrew pozorom tu akurat sytuacja (dla Europy) jest o wiele korzystniejsza. Elementem uniezależnienia się od rosyjskiej ropy miały być ustalenia Joe Bidena z władzami Arabii Saudyjskiej.

Arabowie jednak nie mają ochoty powiększać swojego wydobycia ropy. Na rynku ropy jest bowiem zachowana równowaga popytu i podaży. Należy się nawet spodziewać nadwyżki produkcji w stosunku do popytu, o wysokości nawet 1 miliona baryłek dziennie.

Jednocześnie widać spadek sprzedaży ropy rosyjskiej, o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem sprzed wojny na Ukrainie. A przecież sankcje europejskie na zakupy rosyjskiej ropy wchodzą w życie dopiero od grudnia... Produkty z ropy Unia przestanie kupować w marcu przyszłego roku. To będzie dopiero prawdziwy sprawdzian możliwości zamiany odbiorców ropy przez Moskwę. Wedle wyliczeń specjalistów po wprowadzeniu pełnego embarga Rosjanie nie będą mieli gdzie sprzedać połowy swojego wydobycia ropy.

Te pozostałe 50 proc. eksportu to między innymi Chiny, gdzie Rosjanie zbyli około 40 milionów ton ropy rocznie. W obecnym roku eksport do Chin mocno się zwiększa, ale nie zastąpi to spadku eksportu do Europy.

Skutkiem embarga będzie zatrzymanie (lub też znaczne ograniczenie) produkcji w kilku rafineriach rosyjskich. A ponieważ Rosja nie ma możliwości magazynowania wielkiej ilości ropy, to najprawdopodobniej trzeba będzie ograniczać wydobycie... Nawet o 50-60 proc.!

To zaś będzie oznaczało konieczność likwidacji całych miast, gdzie podstawowym miejscem zatrudnienia mieszkańców jest przemysł naftowy. Trzeba będzie też likwidować pola wydobywcze albo jakoś je konserwować - w nadziei na „lepsze czasy”.

Chińczycy więcej niż im jest potrzebne, nie kupią. Nadzieją Rosjan był eksport do Indii. Zaczęto tam sprzedawać ropę po obniżonej o 30 proc., w stosunku do cen światowych, stawce. Rychło jednak okazało się, że Indie jednak wolą kupować ropę od swoich tradycyjnych partnerów z Arabii Saudyjskiej czy Kuwejtu.

Rosja zatem w przyszłym roku najprawdopodobniej i w gazie, i w ropie zaliczy kolosalny spadek eksportu i samego wydobycia. Te surowce pójdą śladem rosyjskiego węgla. Tu już widać skutek sankcji. Czyli można powiedzieć, że główne towary eksportowe Rosji pozostaną w Rosji.

Chiny za każdym razem, gdy dostrzegają słabość Rosji, bezlitośnie to wykorzystują.

- Chińczycy choć formalnie nie przyłączyli się do sankcji, to w wielu punktach przestrzegają zasad sankcyjnych. W pierwszym półroczu 2022 chińskie inwestycje w Rosji spadły do zera. Rosja staje się coraz bardziej tylko dodatkiem ekonomicznym do Chin. Tym bardziej to widać w związku z sankcjami.

Eksport rosyjski to w 85 proc. nieprzetworzone surowce. Jednocześnie Rosja nie jest dysponentem technologii pozwalającej na opłacalną eksploatację swoich bogactw. To ją uzależnia tak od Zachodu, jak i od Chin. Tak promowana w Moskwie „suwerenna technologia”, to co najwyżej konserwacja zachodnich urządzeń. A sankcje mogą doprowadzić do tego, że Rosja nawet gdyby wróciła na rynki światowe, będzie krajem totalnie zacofanym technologicznie.

Wykorzystają to pewnie bezlitośnie właśnie Chińczycy. Bo to metoda działalności biznesu z tego kraju. Rosja już na rzecz Chin straciła swoje wpływy w Azji Środkowej. Tam Rosjanie co najwyżej stają się ubogimi krewnymi Chińczyków...