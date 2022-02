Putin: Nord Stream 2 może scementować bezpieczeństwo energetyczne Europy

Prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił we wtorek, że gazociąg Nord Stream 2 może umocnić bezpieczeństwo energetyczne w Europie i że nie ma on "zabarwienia politycznego". Nazwał go projektem "czysto komercyjnym".

Gazociąg jest gotowy do wejścia do eksploatacji, pozostaje tylko pytanie o decyzję ze strony regulatora niemieckiego - powiedział Putin po spotkaniu w Moskwie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

"Jeśli chodzi o to, czy chcemy tego (wojny - red.), czy nie - oczywiście, że nie. Właśnie dlatego wysunęliśmy propozycje w sprawie procesu negocjacyjnego, którego wynikiem może być porozumienie zapewniające wszystkim, w tym naszemu krajowi, równe bezpieczeństwo" - powiedział Putin na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.



Oświadczył, że w odpowiedziach USA i NATO w sprawie postulatów Rosji w sferze bezpieczeństwa są punkty, nad którymi Moskwa jest gotowa pracować. Odpowiedzi strony zachodniej - zastrzegł - ogółem nie są zadowalające w kwestii trzech głównych rosyjskich żądań, są tam natomiast idee, dotyczące np. konkretnych systemów zbrojeń oraz przejrzystości w sferze wojskowej.



"Jesteśmy gotowi iść ścieżką negocjacyjną, ale wszystkie kwestie (...) powinny być rozpatrzone całościowo, bez oderwania ich od głównych rosyjskich propozycji" - powiedział Putin. Oskarżył USA i Zachód, iż "interpretują na swoją korzyść główne zasady równego i niepodzielnego bezpieczeństwa".



Ostrzegł także, że "siłowe powstrzymywanie Rosji jest przez nią uważane za jawne i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego".



Kanclerz Scholz podkreślił na konferencji prasowej, że uważa za najwyższy obowiązek utrzymanie pokoju w Europie. Przekonywał, że możliwości dyplomatycznego rozwiązania napięć są dalekie od wyczerpania.



"To, że słyszymy o tym, że niektóre jednostki (rosyjskie - PAP) się wycofały to dobry znak, mamy nadzieję, że ich szlakiem podążą kolejne oddziały" - powiedział Scholz. W ten sposób skomentował podane we wtorek rano informacje o powracaniu części oddziałów rosyjskich z manewrów do miejsc stałej dyslokacji.



"Powinniśmy znaleźć rozwiązanie. Niezależnie od tego, jak trudna i poważna wydaje się sytuacja, odmawiam określenia jej jako beznadziejnej" - podkreślił niemiecki kanclerz.



Ocenił przy tym, że "trwałe bezpieczeństwo" w Europie "nie może być zbudowane przeciwko Rosji, a tylko z Rosją".



Komentując wniosek niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej, o uznanie niepodległości separatystycznych struktur, tzw. republik ludowych w Donbasie, Putin zapewnił, że większość Rosjan wspiera mieszkańców Donbasu. Oświadczył, że Moskwa uważa wydarzenia w Donbasie za "ludobójstwo".



Rosyjski prezydent po raz kolejny przekonywał, że gazociąg Nord Stream 2 nie ma tła politycznego, a jest projektem "czysto komercyjnym" i że magistrala ta może umocnić bezpieczeństwo energetyczne w Europie.



Zaznaczył, że Nord Stream 2 jest gotowy do uruchomienia, pozostaje tylko pytanie o decyzję ze strony regulatora niemieckiego.