Putin rozgrywa Europę. To czerwona lampka

Czy każdy kraj członkowski UE musi w pojedynkę zabiegać o swoje bezpieczeństwo zaopatrzenia w nośniki energii? - pyta retorycznie Janusz Steinhoff, wicepremier w latach 1997-2001, minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Jego zdaniem Unia - jako jeden potężny importer - mogłaby kupować gaz na swoich warunkach.

Gaz a sprawa polska

A przecież Unia Europejska - jako jeden potężny importer - mogłaby wymusić odbiór gazu na granicy polsko-białoruskiej lub rosyjsko-ukraińskiej i decydować o dalszych wolumenach i trasach transportu. Moglibyśmy wówczas jako Europa kupować gaz na swoich warunkach - nie dyskryminując Rosji, ale także żadnego innego dostawcy i realizując wspólną europejską gazową „rację stanu”.Można śmiało zakładać, że wówczas ceny gazu dla całej Europy - także dostarczanego z kierunku wschodniego - byłyby zgodne z zasadami uczciwego biznesu, gdzie decyduje o nich konkurencja, którą zapewniają odpowiednie regulacje.Czy to rzeczywiście tak trudne do wyobrażenia? Czy nadal zwyciężać muszą, jak dotychczas, partykularne interesy, a każdy członek Wspólnoty musi w pojedynkę zabiegać o swoje bezpieczeństwo zaopatrzenia w nośniki energii?Przecież Unia prowadzi, jak wiemy, bardzo zdecydowaną politykę energetyczno-klimatyczną. W trudnej sytuacji bez zbędnych komplikacji umiała zadecydować o wspólnym zakupie szczepionek przeciwko COVID-19.Europa nie potrafi jednak doprowadzić do utworzenia prawdziwie konkurencyjnego rynku gazu. Podstawy tego rynku istnieją - w postaci m.in. oddzielenia zarządzania rurociągami od dostawców zasady dostępu do sieci (TPA) czy też innych tworzących konkurencyjny rynek regulacji; tu także podkreślić wypada zasługi Jerzego Buzka. Brakuje tylko realizacji koncepcji wspólnych zakupów.Przyznam, że trudno mi zrozumieć motywy kształtujące gazową doktrynę Niemiec. Dynamiczny rozwój sektora nadal niesterowalnej energetyki odnawialnej przy rezygnacji z energetyki jądrowej (ostatecznie - już w przyszłym roku) skazuje Niemcy - dla zapewnienia stabilności systemu energetycznego - na dynamiczny rozwój wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach zasilanych gazem ziemnym.To z kolei wpisuje się w scenariusz znaczącego uzależnienia niemieckiej energetyki i bezpieczeństwa od dostaw z Federacji Rosyjskiej, co - w świetle przytoczonych wcześniej argumentów - trudno nazwać działaniem racjonalnym.Mam jednak nadzieję na zmianę w polityce niemieckiej, a także europejskiej. Trudno sobie bowiem wyobrazić, co jeszcze - bardziej dramatycznego od obecnej sytuacji – powinno się wydarzyć w sektorze energii, by skłonić europejskich decydentów do refleksji i podjęcia zdecydowanego, wspólnego działania...Przypomnijmy, bo te fakty ostatnio stawia się w wątpliwość: Polska nigdy nie stwarzała problemów w tranzycie surowców energetycznych - gazu czy ropy. To nie my zakręcaliśmy kurki i nie „podkradaliśmy” gazu - bo i takie zarzuty (w stosunku do Ukrainy) się pojawiały.Źródłem zaburzeń zawsze była strona rosyjska, która w pewnym okresie tłumaczyła się, przypisując kłopoty z tranzytem gazu władzom Białorusi. Jak się okazało, chodziło o wymuszenie sprzedaży białoruskich gazociągów - do czego finalnie doszło.Nie jest prawdą, że Nord Stream I i II powstały jako następstwo rzekomej niezgody Polski na budowę Jamału 2. Budowa drugiej nitki Jamału wynikała przecież z umowy, którą zawarliśmy w 1993 roku. Jako współudziałowiec tego projektu, ponieśliśmy część kosztów związanych z jej przyszłą budową.Propozycję Rosjan budowy tzw. pieremyczki - połączenia międzysystemowego z siecią gazociągową środkowej Europy – również przyjęliśmy pozytywnie, współpracując z Ukrainą, jednak z zastrzeżeniem, że biegłaby ona po trasie wskazanej przez stronę polską. Z wyznaczonymi punktami odbioru na terytorium naszego kraju.Polska w ostatnich latach robiła wszystko co możliwe, by skuteczne zdywersyfikować kierunki dostaw gazu i nie płacić renty za brak alternatywy i faktyczny monopol jednego dostawcy. Sięgając w tej materii przeszłości, można stwierdzić, jak wielkim błędem było wycofanie się rządu Leszka Millera z parafowanego przez Jerzego Buzka kontraktu na import gazu z Norwegii. Ekonomiczne konsekwencje tej decyzji ponosiliśmy przez lata.Trzeba mieć świadomość, iż podstawą rozwoju gospodarczego jest konkurencja. Bez niej musi dojść do stagnacji. Ten wart powtarzania truizm dedykuję także polskiemu rządowi.Nie cieszą mnie rekordowe zyski państwowych firm sektora energii, są one bowiem jedynie efektem dominacji na rynku. Niedostatki konkurencji zawsze odbiją się w końcu niekorzystnie na odbiorcy. A to już przestroga ważna także w szerszym europejskim kontekście.Polskie doświadczenia uprawniają nas, by jeszcze raz apelować do europejskich przywódców, by kształtując europejski, konkurencyjny rynek gazu, zastosowali narzędzia i mechanizmy adekwatne do powagi sytuacji. Szukanie kompromisu za wszelką cenę w sytuacji, gdy druga strona dowolnie przesuwa granice tego co dopuszczalne w uczciwym biznesie, nasuwa najsmutniejsze skojarzenia historyczne.Nie można dłużej tolerować sytuacji, w której Unia Europejska i jej kraje członkowskie mogą być – mówiąc kolokwialnie - rozgrywane przez Rosję.