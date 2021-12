Putin zapewnia, że Nord Stream 2 ustabilizuje ceny gazu w Europie

Gazociąg Nord Stream 2 przyczyni się do ustabilizowania cen gazu w Europie – oświadczył w środę prezydent Rosji Władimir Putin na transmitowanym w telewizji posiedzeniu rządu.

Putin zapowiedział też, że wypełnianie gazem drugiej nitki Nord Stream 2 powinno zakończyć się w środę.

Jak podkreślił, w październiku wypełniono gazem przemysłowym pierwszą nitkę gazociągu Nord Stream 2, teraz natomiast kończy się procedura wypełniania drugiej nitki. Putin dodał, że poprosił szefa koncernu Gazprom Aleksieja Millera, by poinformował go, gdy to się stanie.

Jesienią 2021 roku ceny na europejskich giełdach paliw osiągnęły historyczne maksimum: cena za 1 MWh gazu wyniosła 116,02 euro i była prawie 900 proc. wyższa niż rok wcześniej (13,15 euro).

Niektórzy zachodni politycy i eksperci branżowi oskarżali Rosję o wstrzymywanie dostaw gazu do Europy w związku z napięciem politycznym wokół Ukrainy, a także opóźnieniami w certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Rosjanie wielokrotnie temu zaprzeczali.

17 grudnia spółka Nord Stream 2 AG, która jest operatorem gazociągu Nord Stream 2, poinformowała, że przeprowadziła certyfikację techniczną drugiej nitki rurociągu i rozpoczęto zapełnianie jej gazem. Zapełnianie gazem nie oznacza rychłego rozpoczęcia dostaw, bo Nord Stream 2 AG, która w całości należy do Gazpromu, powinna uzyskać certyfikację jako niezależny operator.

W połowie listopada niemiecki regulator energetyczny Bundesnetzagentur zawiesił procedurę certyfikacji spółki Nord Stream 2 AG jako operatora gazociągu Nord Stream 2. Jako powód tej decyzji podał, że spółka jest zarejestrowana w Szwajcarii, a operator powinien działać według prawa niemieckiego. W grudniu regulator podał, że decyzja w sprawie certyfikacji nie zapadnie przed drugim półroczem 2022 roku.

Budowa gazociągu, który biegnie z Rosji do Niemiec na dnie Morza Bałtyckiego z ominięciem Ukrainy, została zakończona we wrześniu.