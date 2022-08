Rekord pobity, PGNiG odebrało więcej LNG niż przez cały ubiegły rok

Do terminala LNG dotarła 36. w tym roku dostawa skroplonego gazu ziemnego zamówiona przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Oznacza to, że w ciągu ośmiu miesięcy 2022 r., PGNiG sprowadziło do Świnoujścia więcej dostaw, niż przez cały ubiegły rok.

Metanowiec Asklipios z ładunkiem 60 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych, zacumował w terminalu LNG w Świnoujściu. Łączny wolumen dostarczonego paliwa wyniósł ok. 80 mln m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji. To 184. dostawa do tego terminalu i 36. w 2022 roku. W całym ubiegłym roku PGNiG odebrało w Świnoujściu 35 ładunków LNG.

Czytaj też: Embargo na import gazu i ropy z Rosji - czy Europa wytrzyma?

Prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak komentuje

– W związku z kryzysem na europejskim rynku gazu PGNiG konsekwentnie zwiększa import skroplonego gazu ziemnego. Trzydziesta szósta dostawa do gazporotu w Świnoujściu w tym roku dobrze ilustruje tempo intensyfikacji dostaw LNG. Ładunki gazu dostarczane drogą morską pozwoliły nam rozpocząć zatłaczanie magazynów gazu jeszcze w trakcie sezonu grzewczego a później umożliwiły dalsze gromadzenie zapasów i zaspokajanie potrzeb naszych odbiorców pomimo wstrzymania dostaw do Polski z kierunku wschodniego – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG.

#PGNiG z rekordem dostaw #LNG do @TerminalLNG!



W gazoporcie w Świnoujściu odebraliśmy 36. w tym roku dostawę LNG. Tym samym, w ciągu 8 miesięcy 2022 r., sprowadziliśmy do polskiego terminala więcej ładunków skroplonego #gaz niż przez cały ubiegły rok.

➡️ https://t.co/YbT7kIdqsx pic.twitter.com/XLxlgb9kC4 — Biuro Prasowe PGNiG (@PrasowePGNiG) August 23, 2022

– W kolejnych miesiącach zamierzamy utrzymać wysokie tempo odbioru skroplonego gazu ziemnego. Dzięki bardzo dobrej pozycji na globalnym rynku LNG, GK PGNiG jest w stanie zabezpieczać nowe dostawy pomimo bardzo dużego zainteresowania innych odbiorców. Ważna jest również dobra współpraca z operatorem terminalu, spółką Gaz–System, która pozwala na precyzyjne planowanie harmonogramu dostaw – dodaje menadżer.

Kluczowe Świnoujście i Kłajpeda

Od tego roku terminal LNG w Świnoujściu dysponuje mocami regazyfikacji umożliwiającymi import 6,2 mld m sześć. gazu ziemnego rocznie. PGNiG ma zarezerwowaną pełną przepustowość gazoportu. Ponadto spółka korzysta z terminalu LNG w litewskiej Kłajpedzie, gdzie od maja tego roku przyjęła już cztery ładunki skroplonego gazu ziemnego. Po uruchomieniu gazociągu Polska-Litwa, LNG odbierane w Kłajpedzie, po regazyfikacji, jest przesyłane do Polski.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym