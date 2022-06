Rekordowe dostawy LNG do Polski

Trzecia z sześciu zaplanowanych na czerwiec dostaw LNG dotarła do Polski. Wolumen dostarczonego paliwa po regazyfikacji wyniesie 93 mln metrów sześciennych - poinformowało we wtorek PGNiG. To 23. ładunek LNG odebrany w tym roku w gazoporcie w Świnoujściu.

- Trzecia z sześciu zaplanowanych na czerwiec przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dostaw LNG już jest w Terminalu LNG (w Świnoujściu). Gazowiec Golar Seal dostarczył z USA ładunek o wolumenie ok. 93 mln metrów sześciennych gazu (po regazyfikacji). To 171. dostawa od początku działania polskiego terminalu i 23. w tym roku - poinformowała spółka na Twitterze we wtorek.

3⃣-cia z sześciu zaplanowanych przez #PGNiG na czerwiec dostaw #LNG już jest w @TerminalLNG. Gazowiec Golar Seal dostarczył z USA ładunek o wolumenie ok 93 mln m sześc. #gazziemny (po regazyfikacji).



To 171. dostawa od początku działania 🇵🇱 polskiego terminalu i 23. w tym roku. pic.twitter.com/tlU0ELU66c — PGNiG (@GK_PGNiG) June 14, 2022

PGNiG zamierza do końca czerwca odebrać w Świnoujściu sześć dostaw LNG - tyle samo co miesiąc wcześniej.

Rekordowy miesiąc

- Jeszcze nigdy wcześniej spółka nie odebrała tylu ładunków skroplonego gazu ziemnego w ciągu jednego miesiąca. Łączny wolumen majowych dostaw wyniósł 0,45 mln ton LNG, a więc 620 mln m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji - informowało w maju PGNiG.

Zwrócono wówczas uwagę, że w ciągu maja drogą morską trafiła do Polski ilość gazu, jaką w okresie wiosenno-letnim zużywają wszyscy odbiorcy domowi obsługiwani przez PGNiG przez około 2,5 miesiąca.

Intensyfikacja dostaw do gazoportu jest możliwa dzięki rozbudowie terminalu zrealizowanej przez Gaz-System. Od tego roku moce regazyfikacyjne instalacji wynoszą 6,2 mld m sześc. rocznie, a więc o 1,2 mld m sześc. więcej niż do tej pory.

Zarezerwowana przepustowość

PGNiG, które zarezerwowało pełną przepustowość terminalu, planuje wykorzystać w tym roku prawie całą dostępną moc instalacji.

Dodano, że oprócz sześciu dostaw do Świnoujścia, w maju PGNiG odebrało również ładunek skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. Była to pierwsza dostawa LNG dla PGNiG do instalacji regazyfikacyjnej zlokalizowanej za granicą. Dzięki uruchomionemu w maju tego roku gazociągowi Polska-Litwa większość ładunku dostarczonego do Kłajpedy została po regazyfikacji przesłana do kraju; pozostała część trafiła na rynek państw bałtyckich.