Rekordowe tempo dostaw LNG do Polski. Przypłynął nowy transport z Kataru

Do terminala w Świnoujściu zawinął metanowiec z katarskim gazem. To już 175 dostawa w historii naszego gazoportu.

Tym razem surowiec przypłynął na pokładzie statku nazwie Al Huwaila – nazwa jednostki pochodzi od jednego z katarskich miast. Statek w przeszłości był już gościem naszego terminala, choć ostatnio poruszał się na trasach do Azji. Poprzednia dostawa LNG do Świnoujścia pochodziła ze Stanów Zjednoczonych.

Czytaj też: Rosjanie nie ustąpili. Nord Stream przestanie tłoczyć gaz do Europy

Al Huwaila należy do grupy 31 tzw. Q-fleksów we flocie Qatargas, czyli statków LNG mogących przepływać Kanał Sueski. Mierząca 315 metrów długości i 50 metrów szerokości jednostka pływa pod banderą Wysp Bahama. Podróż z Kataru do polski zajęła 22 dni. Statek ma pojemność około 210 tys. m3.

Obecnie tempo dostaw do naszego gazoportu jest najwyższe w historii, przeciętnie co tydzień należący do Gaz-Systemu terminal gości jednostkę z LNG.

Jest to spowodowane przygotowaniami do całkowitego odejścia od gazu z Rosji – faktycznie po tym, jak Gazprom wiosną 2022 roku zerwał przedwcześnie kontrakt na dostawy surowca, już się to stało.