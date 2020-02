Rekordowe zapasy i import LNG skutkują niskimi cenami gazu

Ceny gazu na europejskich giełdach od wielu miesięcy pozostają rekordowo niskie. Jako główne przyczyny wskazuje się ciepłe zimy oraz wysokie poziomy zapasów w magazynach i importu taniego LNG. Dodatkowym impulsem ku spadkom stała się epidemia koronawirusa.

Powszechnie używany w Europie TTF - holenderski indeks rynku spot dla gazu ziemnego - od połowy 2018 r. spadł trzykrotnie; cena notowanego tam gazu obniżyła się z poziomu 25 euro za MWh do ok. 8,5 euro za MWh w styczniu 2020 r. Na początku jesieni 2019 r. była jeszcze niższa - wyniosła 7,5 euro, najmniej od października 2006 r.

Od połowy 2018 r. do wczesnej jesieni 2019 r. ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie podążały za trendami europejskimi, spadając 2,5 krotnie. Po krótkim odbiciu ponowne spadły do bardzo niskich poziomów.

Pierwszą, powszechnie wskazywaną przyczyną niskich cen gazu są ciepłe zimy. Zima 2019-2020 jest drugim z rzędu wyraźnie cieplejszym zimowym sezonem. Ogranicza to zużycie gazu na cele związane z ogrzewaniem, a więc i popyt, co przekłada się na ceny.



Kraje UE mają obecnie bardzo wysokie jak na tę porę roku zapasy gazu. Z powodu łagodnej poprzedniej zimy, na początku wiosny 2019 r. w europejskim magazynach pozostało ok. 40 mld m sześc. gazu, dwa razy więcej niż rok wcześniej. Przez cały ciepły sezon wszyscy uczestnicy rynku starali się gromadzić jak największe zapasy gazu, spodziewając się, że na przełomie roku dojdzie do kolejnego rosyjsko-ukraińskiego kryzysu, i być może zakłóceń w dostawach. Gazprom porozumiał się jednak z ukraińskim Naftogazem i do żadnych zakłóceń nie doszło. Tymczasem w Europie zgromadzono rekordowe zapasy - ponad 100 mld m sześc.

Według danych Komisji Europejskiej, zużycie gazu w Europie ostatnio rośnie, głównie z powodu zwiększonej produkcji energii elektrycznej. Z powodu wysokich cen uprawnień do emisji CO2 gaz wypiera węgiel - wskazuje KE. Jednocześnie rośnie import gazu, np. według ostatnich dostępnych danych KE, w III kwartale 2019 r. kraje UE sprowadziły o 75 proc. więcej LNG niż w tym samym okresie 2018 r. Co więcej, zapłaciły za paliwo prawie o połowę mniej niż rok wcześniej.