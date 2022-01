Rosja będzie dusić Europę, ograniczając dostawy gazu

Rosja chce zmusić Unię Europejską do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Jak piszą analitycy Goldman Sachs Group, Moskwa nie zwiększy podaży gazu na europejski rynek, dopóki nie zostanie uruchomiony nowy podmorski gazociąg.

Mogą być ofiary

- Niższe rosyjskie przepływy gazu – ma to miejsce już od drugiej połowy zeszłego roku – mogą przedłużyć się do miesięcy letnich - ostrzega Goldman Sachs Group.Co oznaczałoby utrzymanie się obecnej sytuacji? Bardzo wysokie ceny gazu kolejnej zimy. Być może surowiec pobiłby rekord z grudnia 2021 roku, kiedy to tysiąc metrów sześciennych gazu kosztowało w spocie nawet 2200 dolarów!Szybkie uruchomienie Nord Streamu 2 jest więc pierwszym celem Rosjan. Gdyby do tego doszło, Moskwa mogłaby rzucić na europejski rynek dodatkowe ilości surowca i „sprzedać” to jako sukces oraz zasługę nowego gazociągu.Z punktu widzenia strategicznego praktycznie pozbawiłoby to Kijów wpływu na tranzyt znaczących ilości surowca do Europy.Rosyjska presja może spowodować, że w Europie wybuchnie największy w historii kryzys paliwowy. Miliony Europejczyków będą cierpiały z powodu chłodów, a tysiące firm ograniczy lub wręcz wstrzyma produkcję.Wszystko będzie zależało od tego, jak długo jeszcze Rosja będzie ograniczała przesył gazu dostępnymi i czynnymi już gazociągami oraz jaka będzie aura. Im cieplej i wietrzniej, tym dla państw UE lepiej.O tym, z jak dramatyczną sytuacją mamy obecnie do czynienia, mogą świadczyć dane dotyczące zapasów gazu. Stopień wypełnienia magazynów surowca w Austrii wynosi zaledwie 26,01 proc., w Holandii 29,89 proc., a w Niemczech tylko 41,79 proc. To nawet 20 punktów procentowych mniej niż średnia dla tego okresu w poprzednich latach. Dla porównania - nasze magazyny są wypełnione jeszcze w 72,62 proc.To nie koniec złych wieści, bo nawet jeśli kraje Unii przetrwają obecny sezon bez widocznych braków gazu, to rosyjska polityka sprawia, że kolejna zima może być katastrofalna, bo opróżnionych magazynów nie uda się przy obecnej podaży surowca wypełnić wystarczającą ilością surowca na kolejny sezon grzewczy.Warto przy tym zauważyć, że nawet uruchomienie Nord Streamu 2 nie zmieni gazowej sytuacji Europy pod względem bezpieczeństwa. Moskwa w każdej chwili i przy pojawieniu się żądań będzie mogła z „przyczyn technicznych” zmniejszyć dostawy surowca.Jedynym rozwiązaniem jest szukanie energetycznej alternatywy. Na razie jednak czynione wysiłki w tym zakresie są zbyt nikłe.