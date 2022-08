Rosja chce reanimować Nord Stream 2 i uderza w ekologiczne nuty

Brak uruchomienia gazociągu Nord Stream 2 doskwiera Rosjanom. Pomimo szantażu gazociąg stoi nieczynny. Tym razem Gazprom uderzył w ekologiczne tony.

- Każda minuta sankcji przeciwko uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2 kosztuje Europę dodatkowe 8 ton emisji CO2 - powiedział wiceszef Gazpromu Oleg Aksjutin podczas Forum Petrochemicznego w Tatarstanie.

Tak to widzi rosyjska propaganda. Jej zdaniem brak uruchomienia Nord Streamu 2 (zdolność przesyłu rocznie 55 mld m3 gazu) spowodował, że Europa zwróciła się w stronę LNG w tym amerykańskiego.

- Badania bezstronnych ekspertów pokazują, że spośród wszystkich możliwych dróg dostaw gazu ziemnego do krajów europejskich, gaz rurociągowy z Rosji jest uważany za jedno z najbardziej przyjaznych dla środowiska. A ślad węglowy dostaw ze Stanów Zjednoczonych do Europy jest jednym z najwyższych, ale często jest proponowany jako alternatywa lub zamiennik dostaw rurociągowych - powiedział Aksjutin.

Rosjanie sami rezygnują z wysyłania gazu do Europy

Zdaniem menadżera zwiększona emisja CO2 to głównie efekt transportu gazu w skroplonej postaci z USA do Europy. Według Rosjan nie byłoby to potrzebne, gdyby Nord Stream 2 został uruchomiony.

Warto podkreślić, że słowa rosyjskiego menadżera to zwykła manipulacja i celowe mijanie się z faktami. Rosjanie mogliby bowiem z nawiązką przesyłać gaz do Europy korzystając z już istniejących gazociągów w tym np. rurociągu jamalskiego, a uruchomienie Nord Streamu 2 jest zbędne.

Jednak nie robią tego ze względów politycznych. Teraz w wyniku swej polityki tracą europejski rynek gazu, próbują więc zagrać w tonacji ekologicznej.

Nord Stream 2 to gazociąg z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku. Inwestycja kosztująca ponad 10 mld euro została ukończona rok temu. Jednak po zaatakowaniu przez Rosję Ukrainy i obaw o gazowy szantaż gazociąg nie ruszył.

