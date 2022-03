Rosja chciała być światową potęgą. Właśnie pokrzyżowaliśmy te plany

Sektor LNG jest traktowany przez rosyjskie władze jako jeden z najbardziej priorytetowych z punktu widzenia rosyjskiej strategii energetycznej w horyzoncie długoterminowym. Tamtejsze Ministerstwo Energetyki założyło, że w 2035 r. Rosja będzie posiadała 20 proc. całego światowego rynku LNG. Powodzenie tej strategii zależy jednak od zachodnich technologii, do których dostęp właśnie utracono.

- Nadzieje związane z Chinami, a właściwie rosyjskie deklaracje propagandowe dotyczące tego, że Chiny mogą stać się rzeczywistą alternatywą dla rynku europejskiego, są myśleniem życzeniowym – podkreśla energetyczny ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich.4 lutego, podczas wizyty Władimira Putina w Pekinie, Gazprom podpisał z chińską spółką CNPC kolejny duży kontrakt na dostawy gazu do ChRL.- Gdybyśmy ten maksymalny zakontraktowany poziom dostaw 38 mld m3 zderzyli z tymi wolumenami gazu, który trafia do Europy – a w rekordowych latach 2017-18 było to około 200 mld m3 – to różnica jest kolosalna. I nawet nowy zawarty kontrakt z Chińczykami na 10 mld m3 za bardzo tych proporcji nie zmieni – zapewnia dr Szymon Kardaś.Problemem jest też brak odpowiedniej infrastruktury przesyłowej, która Moskwie praktycznie uniemożliwia szantażowanie Europy przekierowaniem całości eksportowanego gazu ziemnego do Chin i innych krajów azjatyckich.- Rosyjskie sieci gazowe, ta na wschodzie i ta na zachodzie, nie są ze sobą połączone. Dostawy realizowane na rynek chiński są zaopatrywane ze złóż wschodniosyberyjskich, które nie są w żaden sposób połączone z europejską siecią gazową. Trzeba też dodać, że złoża zachodniosyberyjskie i jamalskie, z których zaopatrywana jest Europa, nie są połączone w żaden sposób z siecią, która umożliwiałaby w tej chwili dostawy do Chin – mówi w podcaście ekspert z OSW, który na co dzień pracuje także na Uniwersytecie Warszawskim.