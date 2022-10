Rosja ma nowe turbiny do gazociągów. Z pomocą przyszedł Iran

Iran ogłosił 24 października, że podpisał z Rosją kontrakt na dostawę 40 turbin do gazociągów - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na izraelski dziennik "Times of Israel".

"Obecnie 85 proc. obiektów i urządzeń potrzebnych dla przemysłu gazowego jest budowanych w kraju i w oparciu o ten potencjał podpisano niedawno kontrakt na eksport 40 irańskich turbin do Rosji" - powiedział dyrektor generalny irańskiej firmy ds. inżynierii i rozwoju gazu Reza Noushadi.

Problem z turbinami tłoczącymi rosyjski gaz pojawił się po raz pierwszy w lipcu, gdy w czasie przerwy konserwacyjnej doszło do sporu między Zachodem, zwłaszcza rządem Niemiec, a Rosją.

Chodziło o turbinę, która po pracach serwisowych, wykonywanych przez producenta (Siemens Energy) w Kanadzie, powróciła do Niemiec. Urządzenie miało trafić do Niemiec tymczasowo, lecz cały czas pozostaje w Muelheim an der Ruhr (Nadrenia-Północna Westfalia), ponieważ Rosja odmówiła przyjęcia turbiny.