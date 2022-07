Rosja może zerwać kolejne kontrakty gazowe

Władze w Moskwie chciałyby, aby niektórzy odbiorcy za rosyjski LNG płacili w rublach. W przeciwnym razie mogą zerwać kontrakty, tak jak to uczynili z kontraktami na dostawy surowca gazociągami.

Rosja jest największym eksporterem gazu na świecie. Jednak większość surowca przesyła do odbiorców gazociągami. Ponieważ w ten sposób kontroluje znaczną część rynku, usiłuje narzucać swoje warunki.

Tak stało się w sprawie płatności za gaz, gdy Rosja jednostronnie chciała zmienić kontrakty na dostawę surowca, wprowadzając zamiast rozliczeń w twardej walucie, opłaty za gaz w rublach. Ponieważ odbiorcy się na to nie zgodzili, Kreml zerwał umowy na dostawy surowca. Gazu nie otrzymują Polska, Bułgaria, Dania Finlandia i Holandia, a także część klientów z Niemiec.

Co ciekawe dekretem prezydenta Rosji sprzedaż LNG jest zwolniona z wymogu regulowania w rublach. Teraz może to ulec zmianie.

We wtorek minister finansów Anton Siluanow powiedział w rozmowie z dziennikiem Wiedomosti, że Ministerstwo Finansów poparło pomysł, by nieprzyjazne kraje (te które protestują przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę) zaczęły płacić za rosyjskie LNG w rublach, a nie w dolarach czy euro, podobnie jak w mechanizmie handlu gazociągami Gazpromu.

Co to oznacza? W przypadku niektórych kontraktów nastąpi ich zerwanie, bo trudno wyobrazić sobie, aby firmy godziły się z jednostronna zmianą warunków umów. Na razie trudno powiedzieć, ile umów może zostać zerwanych. Najpewniej żądania zmiany waluty mogą jednak dotyczyć tylko odbiorców z Azji, w szczególności z Japonii. Przed wojną znaczące ilości LNG szły także do Francji, czy Belgii, ale po napaści na Ukrainę, nabywcy z tych krajów pod presją społeczną zaczęli rezygnować z rosyjskich dostaw.

Analitycy wskazują również, że jeśliby doszło do wprowadzenia tego wymogu – płatności w rublach za LNG - Rosja straciłaby klientów, a jej wiarygodność jeszcze bardziej by spadła. Z drugiej strony takie zapowiedzi mogą spowodować wzrost cen surowca, na czym Rosja dobrze zarobi.

Co ciekawe największy rosyjski producent i eksporter LNG Novatek nie rozważa możliwości wprowadzenia zasady płacenia za LNG w rublach