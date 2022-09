Rzecznik prasowy Kremla Dimitrij Pieskow poinformował, że Rosja nie uruchomi pełnej przepustowości gazociągu Nord Stream, dopóki wszystkie państwa Zachodu nie zniosą sankcji nałożonych na Moskwę.

Za brak dostaw gazociągiem Nord Stream Dmitrij Pieskow oskarżył Wielką Brytanię, Unię Europejską i Kanadę.



- Problemy z dostawami gazu pojawiły się z powodu zachodnich sankcji, które zostały wprowadzone przeciwko Rosji i licznym rosyjskim firmom. Nie ma żadnych innych przyczyn, które przyczyniły się do problemów z pompowaniem gazu - powiedział Pieskow rosyjskiej agencji informacyjnej Interfax.

Wcześniej, w piątek 2 września, przedstawiciele Gazpromu twierdzili, że zatrzymanie dostaw wynika z problemów technicznych Nord Streamu, jednak teraz okazuje się, że mamy do czynienia z brakiem politycznej woli, aby uruchomić przesył.

Jak zauważył Tim McPhie rzecznik prasowy Komisji Europejskiej, „jeśli zatrzymanie dostaw byłoby faktycznie spowodowane przez problemy techniczne, to przecież jeśli byłaby faktyczna wola przesyłu gazu do Europy, istnieją inne gazociągi, którymi można dostarczyć paliwo”.



Rosja cały czas dostarcza gaz do Europy za pośrednictwem starych gazociągów, biegnących przez Ukrainę, a które zostały zbudowane jeszcze w czasach sowieckich, a także za pośrednictwem South Streamu, biegnącego przez Turcję.

Rosyjscy urzędnicy nie ukrywają, że mają nadzieję, iż rosnąca presja, wywołana szybującymi cenami energii, osłabi wsparcie Zachodu dla walczącej Ukrainy.



