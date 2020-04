Rosja: Prasa: Gazprom zapewne zapłaci PGNiG po decyzji arbitrażu

"Niezawisimaja Gazieta" komentując decyzję sądu arbitrażowego w Sztokholmie w sporze między Gazpromem a PGNiG prognozuje, że rosyjski koncern zapłaci żądane sumy, tak jak było to w sporze z Ukrainą, ale Polska nie wycofa w zamian sprzeciwu wobec Nord Stream 2.

Można przypuszczać, że Gazprom zapłaci i tym razem, aby wycofać pretensje jednego z najbardziej zajadłych przeciwników budowy Nord Stream 2 - ocenia gazeta.

Zarazem, powołując się na ekspertów przyznaje, że "nawet hipotetyczne wypłacenie Polsce 1,5 mld USD nie jest głównym argumentem" w doprowadzeniu do końca budowy Nord Stream 2.

Rosyjski dziennik przypomina, że Polska "aktywnie przeciwstawia się monopolowi Gazpromu w Europie".

"Oczywiście, rewidowanie cen wstecz o kilka lat jest dziwne, jednak rozbieżność pomiędzy cenami z długoterminowych kontraktów i cenami na dzisiejszym nasyconym podażą rynku jest dotkliwie wielka" - uważa Kałaczew. Jego zdaniem Gazprom powinien był "bardziej elastycznie i częściej iść na rękę swoim kontrahentom w rewidowaniu cen".

Inny ekspert Piotr Puszkariow ocenił, że "mało prawdopodobne jest", by Gazprom w zamian za uiszczenie roszczeń uzyskał wycofanie sprzeciwu Polski wobec Nord Stream 2. Byłaby to "zbyt wysoka cena, biorąc pod uwagę to, że Nord Stream 2 i tak na pewno zostanie uruchomiony" - powiedział rozmówca "NG". Jego zdaniem "uda się obejść" takie przeszkody, jak sankcje amerykańskie wobec europejskich koncernów zaangażowanych w budowę czy "wprowadzenie podobnych ograniczeń ze strony USA wobec firm-konsumentów", i stanowisko Polski nie jest w tych kwestiach decydujące.

Rosyjski dziennik przypomina, że Polska "aktywnie przeciwstawia się +monopolowi+ Gazpromu w Europie" i że udało się jej w zeszłym roku zablokować część dostaw gazu z Rosji przez (gazociąg) OPAL". Ekspert rynku gazowego Aleksiej Griwacz powiedział "NG", że z powodu "antyrosyjskiej polityki władz polskich faktycznie sparaliżowana została normalna partnerska współpraca dotycząca kontraktów długoterminowych".

PGNiG poinformowało w poniedziałek, że wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem. Wyrok sądu w Sztokholmie oznacza, że ceny płacone za rosyjski gaz w ramach kontraktu jamalskiego były za wysokie i nierynkowe - oświadczył prezes PGNiG Jerzy Kwieciński na konferencji prasowej.

PGNiG szacuje, iż będzie mogło odzyskać ok. 1,5 mld dolarów czyli ok. 6,2 mld zł po dzisiejszym kursie nadpłaty za okres od 1 listopada 2014 r. do 29 lutego 2020 r.