Rosja przegrywa na rynku gazu skroplonego

Rosja ograniczyła bezpodstawnie dostawy gazu do Europy, a jednocześnie deklaruje, że nadal chce eksportować duże ilości gazu ziemnego. Coraz większe znaczenie ma w tym odgrywać LNG. Jednak plany Rosji mają się nijak do jej nikłych możliwości technologicznych. Konkurentów na światowym rynku gazu skroplonego przybywa, chętnych do współpracy z Rosją wręcz przeciwnie.

Rosja pokazała, że nie jest wiarygodnym dostawcą gazu ziemnego, a na imporcie z tego kierunku nie można budować bezpieczeństwa.

Główną, dostępną szybko, alternatywą wobec surowca z Rosji jest LNG.

Bez zachodniej technologii Rosjanie nie są w stanie zwiększyć podaży LNG na światowe rynki. Tu sankcje okazują się skuteczne.

Ostatnie lata to bardzo dynamiczny rozwój handlu skroplonym gazem ziemnym. Po dopracowaniu technologii transportu surowca w skroplonej postaci okazało się, że jest to możliwe zarówno tanio, jak i szybko.

Czytaj też: Gazprom balansuje na krawędzi. Ogranicza dostawy wszystkimi gazociągami

Mimo zachodzących na rynku zmian, Rosja – będąca największym na świecie eksporterem gazu – bagatelizowała LNG. Gazprom i Kreml mówiły jednym głosem, że to droga technologia, a lepszym rozwiązaniem jest przesył gazu rurociągami.

O mniejszym znaczeniu LNG w Rosji świadczy to, że liderem na tym rynku jest największy niezależny rosyjski dostawca gazu Novatek, a nie w pełni podporządkowany Kremlowi Gazprom.

Więcej LNG? Rosja chce, ale nie może

Jednak po tym, jak Rosjanie bez powodu zerwali kontrakty na dostawy gazu do kilku krajów Europy, a dodatkowo zmniejszyli przesył surowca gazociągami, LNG jawi się jako świetna alternatywa.

Jak mówi Massimo Di-Odoardo, wiceprezes ds. badań gazu i LNG w Wood Mackenzie, nie do pomyślenia jest, aby Europa porzuciła swoje strategie dywersyfikacji i powróciła do jakiejkolwiek znaczącej zależności gazowej od Rosji.

W Europie powstaną nowe terminale LNG, a kraje już poszukują dostawców skroplonego surowca. Rosjanie chcą to wykorzystać. Zakłady produkujące LNG mają powstać w Ust-Łudze, rozbudowywane są zdolności skraplania gazu na Tajmyrze. Tyle że polityka rosyjska sprawiła, iż część z tych planów może się w ogóle nie ziścić.

O problemach Rosjan mówi niezbyt nagłaśniane w mediach zwrócenie się rosyjskiego prezydenta Władimira Putina do władz Novateku w sprawie wspomożenia wysiłków w celu rozwiązań technologicznych służących produkcji LNG.

Przed Rosjanami stoi bowiem kluczowe wyzwanie – jak zwiększyć produkcję LNG bez zaplecza technologicznego.

Po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę, wydaje się, że taki stan będzie już permanentny. Zachodnie firmy związane z branżą LNG nie chcą współpracować z Rosjanami. Co ważne, na świecie realizowanych jest tyle projektów związanych ze skraplaniem i regazyfikacją, że nawet bez rosyjskich zamówień dostawcy technologii sobie poradzą.

Kolejka chętnych

Z badań przeprowadzonych przez Wood Mackenzie wynika, że rezygnacja z rosyjskiego gazu spowoduje nasilenie konkurencji o dostawy LNG. Spośród wszystkich węglowodorów to właśnie skroplony gaz ziemny wydaje się najbardziej atrakcyjną opcją inwestycyjną w ciągu najbliższych kilku lat.

- Ogromny wzrost inwestycji w projekty LNG jest wspierany przez szybki wzrost zapotrzebowania na LNG w Europie, a deweloperzy amerykańscy już chcą wypełnić tę przestrzeń - mówi Di-Odoardo.

- W rezultacie istnieje potencjał 50 milionów ton rocznie nowych mocy LNG w USA. Ostateczne decyzje inwestycyjne zostaną podjęte w ciągu najbliższych dwóch lat, a liczba ta może się podwoić, jeśli Europa zabroni importu z Rosji do 2024 roku - dodaje analityk.

Może się więc okazać, że rezygnacja z rosyjskiego gazu - w jakiejkolwiek postaci - stanie się faktem. Co gorsze dla Rosjan, ich plany silniejszego wejścia w LNG mogą zostać utrudnione.

Widać to po zachowaniu dostawców technologii potrzebnej dla rozwoju tego segmentu gazowego. Jak przyznała rosyjska agencja Interfax, niemiecka firma Linde wycofuje się z działającej w Rosji spółki JV, produkującej spiralnie zwijane wymienniki ciepła wykorzystywane w technologii produkcji LNG.

To wspólne przedsięwzięcie ma swój początek w 2017 roku. Partnerem rosyjskim był Power Machines JSC, którego później zastąpił Severstal PJSC. W kwietniu tego roku udziały Severstalu (50 proc.) przeniesiono do RusKhimAlliance, spółki joint venture Gazpromu i RusGazDobycia.

Po tym, jak Niemcy się ze spółki wycofali, a samo Linde zawiesiło realizację nowych projektów w Federacji Rosyjskiej, a także ograniczyło działalność operacyjną w kraju, przyszłość tego zakładu rysuje się w ciemnych barwach.

Zdaniem analityków to może być początek ucieczki zachodnich firm technologicznych z rosyjskiej branży naftowej i gazowej (już zresztą obłożonej sankcjami). A bez nich plany mocnego wejścia w LNG nie będą miały podstaw.