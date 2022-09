Rosja straszy, że nie musi sprzedawać gazu do Europy

Unia Europejska nie jest jedynym konsumentem gazu, jest wiele regionów na świecie z ambitnymi planami rozwoju, w których rosyjski surowiec może być poszukiwany - mówi Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Władimira Putina.

- Europa nie jest jedynym konsumentem gazu ziemnego i nie jest jedynym kontynentem, który potrzebuje gazu ziemnego, aby zapewnić wysokie tempo rozwoju. Nawiasem mówiąc, są regiony, które rozwijają się szybciej i mają znacznie ambitniejsze programy rozwojowe. W tych regionach popyt na gaz może dobrze zrekompensować brak popytu w kierunku europejskim - powiedział Dmitrij Pieskow podczas spotkania z rosyjskimi mediami.

Rzecznik Kremla nie wskazał jednak, jacy nowi odbiorcy mogliby kupować gaz z Rosji. Obecnie próby zdywersyfikowania odbiorców są mało udane. Rosja wciąż nie zwiększyła znacząco produkcji LNG, a dostawy gazociągami do niektórych krajów, mogących być zainteresowanych rosyjskim gazem, ze względów ekonomicznych nie są możliwe.

Groźby zmienienia odbiorców gazu nasilają się obecnie w Rosji. Tamtejsi politycy uważają, że Gazprom powinien sprzedawać surowiec poza Europą.

Wściekłość Rosjan budzą plany Unii Europejskiej dotyczące wypracowania wspólnej polityki zakupowej gazu i określenia maksymalnych cen surowca.

Problemy na rynku gazu w Europie rozpoczęły się w 2021 roku. To wówczas Rosja i Gazprom rozpoczęły manipulowanie cenami surowca. Było to jak okazało się preludium do ataku na Ukrainę. Obecnie Rosja nie jest już największym dostawcą gazu do Europy. Prześcignęła ją Norwegia.