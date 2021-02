Rosja: UE nie dotrzymuje ustaleń w sprawie Nord Stream 2

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oświadczył w piątek, że Unia Europejska w sprawie gazociągu Nord Stream 2 nie dotrzymuje ustaleń, podczas gdy Rosja wywiązuje się ze swych zobowiązań. Jako dowód podał objęcie projektu działaniem unijnej dyrektywy gazowej.

"Kiedy kilka lat temu Polacy podjęli próbę zamrożenia Nord Stream 2, zamówiono specjalną oficjalną opinię służb prawnych Unii Europejskiej. Te przedstawiły dokument, w którym było napisane czarno na białym, że jest to projekt inwestycyjny, rozpoczęty na długo przed wniesieniem zmian do dyrektywy gazowej UE" - oświadczył minister. Dodał następnie: "koniec, kropka; dla każdego człowieka respektującego prawo kwestia została zamknięta".

Ocenił, że UE potem zmieniła kierunek i - jak to ujął - "zaczęła przeprowadzać swoje wewnętrzne procedury quasiprawne". Po tych procedurach - kontynuował - UE oceniła, że dyrektywa gazowa i trzeci pakiet energetyczny mają zastosowanie do Nord Stream 2. "Oto, jakiej jakości mamy partnera w tych jakoby relacjach" - oświadczył szef MSZ Rosji.

Minister odnosił się do nowelizacji unijnej dyrektywy gazowej, która nastąpiła w 2019 roku. Nowelizacja ta zakłada, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE podlegają restrykcjom trzeciego pakietu energetycznego. Przepisy te mówią, że sprzedawcą gazu i operatorem gazociągu nie może być ten sam podmiot oraz że dostęp do takiego gazociągu muszą mieć inne przedsiębiorstwa. Oznacza to, że rosyjski Gazprom powinien pozwolić, aby z Nord Stream 2 korzystały również inne firmy zainteresowane przesyłem.

W dyrektywie dopuszczono, by spod jej obowiązywania były wyłączone gazociągi, których budowa została ukończona przed 23 maja 2019 roku. Tymczasem realizacja projektu Nord Stream 2 w tym czasie wciąż jeszcze trwała. Później, na początku 2020 roku, operator Nord Stream 2 zwrócił się do niemieckiego regulatora z wnioskiem o wyłączenie spod dyrektywy UE, ale regulator wniosek odrzucił.