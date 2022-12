Rosja uruchomiła sprzedaż z potężnego złoża gazu

21 grudnia prezydent Rosji Władimir Putin przewodniczył uruchomieniu dużego nowego syberyjskiego złoża gazu w Kowytce na Syberii. Uruchomienie nowych złóż ma napędzać planowany wzrost dostaw do Chin.

Złoże gazowe Kowykta będzie zasilać gazociąg Siła Syberii, który transportuje rosyjski gaz do Chin. Z rezerwami wydobywczymi wynoszącymi 1,8 biliona metrów sześciennych, i jest największym złożem we wschodniej Rosji, podaje Reuters.

Uruchomienie wydobycia w Kowytce jest częścią rosyjskiej strategii przesunięcia eksportu gazu na wschód, w związku z sankcjami Unii Europejskiej, która zmniejsza zależność od dostaw rosyjskiej energii w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie.

Rosja rozpoczęła sprzedaż gazu Chinom pod koniec 2019 r. gazociągiem Siła Syberii, który w 2021 r. dostarczył ok. 10 mld m sześc. gazu. Pełną przepustowość na poziomie 38 mld m sześc. ma osiągnąć w 2025 roku. Rosja jest obecnie trzecim największym dostawcą gazu dla Chin.

Zwrot gazowy Rosji ku Chinom będzie się wiązał z nowymi inwestycjami

Rosja planuje również budowę kolejnego dużego gazociągu Siła Syberii 2 przez Mongolię z myślą o sprzedaży dodatkowych 50 mld m3 gazu rocznie.

Władimir Putin powiedział w zeszłym tygodniu, że projekty pozwolą Rosji zwiększyć sprzedaż gazu do Chin do 48 miliardów metrów sześciennych rocznie do 2025 roku i do 88 miliardów metrów sześciennych do 2030 roku, podaje Daily Sabah.

Rosja i Chiny przeszły na waluty narodowe w handlu gazem ziemnym w listopadzie, realizując umowę podpisaną wcześniej we wrześniu.