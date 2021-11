Rosja uzależnia Europę od gazu

Przez pierwsze trzy kwartały obecnego roku kraje europejskie zwiększyły import gazu aż o 18 mld m3 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Największym beneficjentem rosnących zakupów był Gazprom. Ponad połowę importu pokrywał bowiem gaz z Rosji.

Gazprom’s production increase to cover lion’s share of gas consumption growth at traditional markets in 2021 https://t.co/dlroQYdRHI

Ciekawe są komentarze dotyczące wzrostu dostaw gazu rurociągami i spadku LNG. Według rosyjskiej propagandy klienci wybierają stabilniejsze formy dostaw surowca, w atrakcyjnych cenach.Jednak realia są dużo bardziej skomplikowane.Mniej LNG na rynku europejskim to głównie efekt braku wolnych mocy transportowych. Obecnie z różnych powodów bardzo wzrósł popyt na skroplony gaz na rynku azjatyckim. W „wolnym obrocie” praktycznie LNG w Europie nie ma. A skoro surowiec jest niedostępny odbiorcy musieli rozpocząć import dodatkowych ilości gazu rurociągami.Jak zauważają politycy, ale i analitycy, dalsze zwiększanie importu gazu z Rosji stawia to państwo na uprzywilejowanej pozycji. Chodzi między innymi o ceny surowca. Pod adresem Gazpromu i Kremla padają zarzuty, że manipuluje cenami gazu. Te w tym tygodniu przekroczyły ponownie barierę 1000 dol. za tys. m3. To jednak niemal dwa razy mniej od rekordu z października.Co gorsza kraje Unii nie bardzo mogą temu przeciwdziałać. Budowane nowe gazociągi co najwyżej bowiem poprawiają bezpieczeństwo dostaw, ale w niewielkim stopniu wpływają na warunki rynkowe.Według wstępnych szacunków od 1 stycznia do 30 września na świecie wyprodukowano 3,2 biliona m3 gazu - o 110 miliardów m3 (4 proc.) więcej niż w 9 miesiącach 2020 r. Ponad połowa wzrostu światowej produkcji - 56 miliardów m3 pochodziła z Gazpromu.W Europie istnieje stały trend spadkowy własnej produkcji. Za 9 miesięcy spadek wyniósł 10 mld m3 (minus 6 proc.) do tego samego okresu w 2020 roku (głownie spadek wydobycia w Holandii).W Ameryce Północnej produkcja spadła o 5 mld m3. W krajach regionu Azji i Pacyfiku - wzrosła o 20 mld m3.