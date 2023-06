Rosja wyda ponad 21 mld dolarów, żeby uratować eksport gazu

Coraz bliższy ukończenia jest pierwszy etap projektu Arctic LNG 2 -najważniejszej rosyjskiej gazowej inwestycji do końca dekady. Rosja szuka alternatywy dla eksportu gazu rurociągami.

Arctic LNG 2 to z punktu widzenia Rosjan kluczowa inwestycja umożliwiająca eksport gazu.

Łączny koszt budowy potężnej instalacji, której pierwsza linia produkcyjna ma zacząć funkcjonować jeszcze w tym roku, to 21,3 mld dolarów.

Rosjanie stawiają na LNG, bo zerwali kontrakty na dostawy surowca gazociągami.

Rosyjski biznes gazowy przeżywa ciężki okres. Ze względu na napaść Rosji na Ukrainę na wiele branż zostały nałożone sankcje. W odwecie Moskwa zerwała kontrakty gazowe z licznymi europejskimi odbiorcami. Teraz szuka alternatywnych tras dostaw. Wiele bowiem wskazuje na to, że gaz rurociągami już nie popłynie.

Pierwsza linia produkcyjna ruszy jeszcze w tym roku

Alternatywą wobec kłopotów z gazem rurociągowym ma być projekt Arctic LNG 2 - baza produkcji gazu skroplonego. Co ciekawe, 60 proc. udziałów w nim ma Novatek - największy niezależny (choć to mylące, bo w Rosji od Kremla zależy wszystko) dostawca gazu ziemnego. Novatek w odróżnieniu od Gazpromu postawił na LNG i teraz to on ma szanse na rozwój.

Pozostałymi udziałowcami projektu są: francuski TotalEnergies, chińskie CNPC i CNOOC oraz konsorcjum japońskich firm Mitsui i JOGMEC - wszyscy mają po 10 proc. udziałów.

Dotychczas szacowano, że koszty projektu zamkną się w kwocie 21-22 mld. Teraz zostały opublikowane pierwsze precyzyjne dane. Z prezentacji, jaką upublicznił wiceprezes Novateku Eduard Gudkow, wynika, że inwestycja pochłonie kwotę 21,3 mld dol.

Projekt Arctic LNG 2 zlokalizowany na północy Syberii przewiduje budowę trzech linii do produkcji skroplonego gazu ziemnego o wydajności 6,6 mln ton LNG rocznie (w sumie instalacje będą mogły skroplić ponad 25,7 mld m sześc. gazu ziemnego).

Ze względu na niekorzystne warunki terenowe każda z instalacji będzie zlokalizowana na tzw. stacjonarnej platformie grawitacyjnej, czyli w skrócie stalowej konstrukcji posadowionej na dnie i zakotwiczonej. Ich wykonawcą wspólnie z włoskim Saipem jest rosyjski koncern Renaissance Heavy Industries Russia.

Takie rozwiązanie umożliwia bardzo szybki załadunek skroplonego surowca na przypływające po niego metanowce. Zasoby gazu zapewni zlokalizowane na Jamale złoże Utriennoje.

Pierwsza z linii skraplania ma działać jeszcze w tym roku, kolejna w przyszłym. Trzecia ma ruszyć w roku 2026.

Odpowiedź na bojkot: Rosja chcąc ratować eksport gazu, przestawia się na LNG

Z ubiegłoroczną produkcja na poziomie 82 mld m sześc. Novatek jest drugim co do wielkości dostawcą gazu w Rosji. Produkcja Novateku to mniej niż 20 proc. produkcji Gazpromu, ale mniejsza spółka ma ogromny atut.

Podczas gdy Gazprom inwestował w koszmarnie kosztowne gazociągi (Nord Stream, Nord Stream 2 i Turkish Stream - łączny ich koszt mógł przekroczyć 30 mld euro), Novatek postawił na LNG.

Teraz przynosi to profity. Gazprom ogranicza eksport surowca, a jego przychody z tego tytułu gwałtownie maleją i tylko w części jest to efekt spadku cen gazu. W przypadku Novateku spółka liczy na nowe kontrakty, zwłaszcza na azjatyckich odbiorców, ale i szuka aktywnie klientów w Unii Europejskiej.

Co więcej, jak zauważają rosyjskie media, to działania eksportowe Novateku zyskują uznanie na Kremlu. Po prostu nawet w sytuacji odchodzenia przez licznych odbiorców od rosyjskiego surowca, Novatek ma alternatywę, której tak brakuje Gazpromowi.

Już teraz rosyjskie media piszą o Arctic LNG 2 jako najważniejszej gazowej odpowiedzi Rosji na bojkot ze strony zachodnich klientów.