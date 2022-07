Rosja wyprzedziła Algierię w eksporcie gazu do Hiszpanii

Rosja stała się drugim największym dostawcą gazu ziemnego do Hiszpanii, wyprzedzając Algierię, która jest tradycyjnym eksporterem gazu do tego kraju – poinformowała w poniedziałek agencja Bloomberg, powołując się na dane hiszpańskiej firmy energetycznej Enagas.

Import rosyjskiego gazu do Hiszpanii osiągnął w czerwcu 8,7 tys. GWh, podwajając się od maja. To około 24 proc. całkowitego zapotrzebowania na gaz tego europejskiego kraju. Algieria pokrywa 22 proc. importu, a jej eksport do Hiszpanii spadł w maju z 9 do 7,7 GWh. To o połowę mniej niż w tym samym okresie w 2021 roku.

Głównym dostawca gazu do Hiszpanii są USA, które pokrywają około 30 proc. hiszpańskiego zapotrzebowania na gaz.

Bloomberg zauważa, że ​​zmiany są związane z napięciami dyplomatycznymi między Algierią a Hiszpanią ze względu na poparcie Madrytu dla marokańskiej inicjatywy rozwiązywania sporów w Saharze Zachodniej.

W marcu premier Hiszpanii Pedro Sánchez wystosował list do króla Maroka Mohammeda VI, w którym podkreślił, że za najpoważniejszą, realistyczną i wiarygodną podstawę do rozwiązania tej spornej kwestii uważa wprowadzoną w 2007 roku inicjatywę marokańskiej autonomii Sahary.

Na początku czerwca władze Algierii ogłosiły zawieszenie traktatu o przyjaźni, dobrym sąsiedztwie i współpracy z Hiszpanią, a także ogłosiły zamiar zaprzestania wszelkich operacji eksportowych i importowych.

Tymczasem 29 czerwca AFP poinformowała, że ​​Hiszpania po raz pierwszy zaczęła transportować gaz do Maroka gazociągiem Maghreb-Europa (MGE), który przebiega przez terytorium Maroka i wcześniej miał eksportować gaz z Algierii do Hiszpanii. Dostarczony gaz przeszedł proces certyfikacji, który potwierdził, że LNG nie jest pochodzenia algierskiego, powiedziały AFP źródła hiszpańskiego ministerstwa.

1 listopada 2021 r. Republika Algierska wstrzymała tłoczenie gazu do Hiszpanii przez terytorium Maroka gazociągiem eksportowym MGE. Następnie Algieria zaczęła bezpośrednio eksportować gaz do Unii Europejskiej za pośrednictwem podwodnego gazociągu Medgaz.