Rosja zakręca gaz Polsce. Jesteśmy ostrzeżeniem dla Europy

PGNiG otrzymał od Gazpromu pismo zapowiadające całkowite wstrzymanie dostaw w ramach kontraktu jamalskiego. PGNiG i Gaz-System informują, że obecnie wszystkie dostawy do odbiorców są realizowane zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Spółki monitorują sytuację i są przygotowane na różne scenariusze.

Wybór Polski na cel ataku jest dobrze skalkulowany. Rosja chce pokazać Europie, co dzieje się z krajami, które nie chcą za rosyjski gaz płacić w rublach.

Wybrana została nieprzypadkowo - w końcu i tak Moskwa wie, że nasz kraj dla Gazpromu został stracony.

Jesteśmy niemal gotowi na koniec dostaw z Rosji. W ostatnich latach sporo inwestowaliśmy w poprawę bezpieczeństwa gazowego.

26 kwietnia 2022 roku Gazprom poinformował PGNiG o zamiarze całkowitego wstrzymania dostaw w ramach kontraktu jamalskiego z początkiem doby kontraktowej 27 kwietnia br. Gaz-System i PGNiG pozostają w stałym kontakcie i na bieżąco monitorują sytuację związaną z zaprzestaniem dostaw.

Jak podaje komunikat PGNiG, obecnie infrastruktura przesyłowa zarządzana przez Gaz-System funkcjonuje bez zakłóceń. Krajowy system przesyłowy jest zasilany na bieżąco za pomocą także innych wejść do systemu gazowego, zatłaczane są podziemne magazyny gazu, a przesył paliwa do odbiorców jest realizowany zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Polska przykład dla innych

Dlaczego Rosja zakręca kurek z gazem? 31 marca prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret nakazujący niektórym krajom (tym, które potępiły napaść Rosji na Ukrainę) płacić za gaz dostarczany po 1 kwietnia wyłącznie w rublach. Tymczasem PGNiG kilka razy deklarował, że należności będzie regulował w walucie kontraktu. I to mogło nastąpić właśnie teraz.

Wybór Polski na cel ataku jest dobrze skalkulowany. Podobnie, jak nasz PGNiG, zachowują się inni kontraktorzy Gazpromu. Jednak to my zostaliśmy zaatakowani.

Wynika to z czystej kalkulacji Rosjan. Państwo które zostanie w ten sposób ukarane, w przyszłości może nigdy nie chcieć kupić już gazu w Rosji. Dodatkowo możliwe są liczne spory prawne za naruszenie przez Rosjan warunków kontraktu.

W pierwszym przypadku Rosja nic nie traci. Kontrakt jamalski przestaje funkcjonować z końcem roku. W praktyce więc Moskwa i tak nie mogła liczyć na przyszły zarobek ze sprzedaży surowca do naszego kraju. Obecne wstrzymanie dostaw to faktycznie wyprzedzenie tylko nieuchronnego kroku.

W drugim przypadku kończący się już kontrakt oznacza, że ewentualne nasze roszczenia wobec Gazpromu będą niższe niż krajów, których umowy gazowe z Rosją będą obowiązywały jeszcze wiele lat.

Sprawdzą się inwestycje

Na szczęście w ostatnich latach Polska sporo inwestowała w poprawę bezpieczeństwa gazowego. Najważniejszym jego już działającym elementem jest gazoport. Terminal może obecnie rocznie przyjąć około 6,5 mld m3 gazu, do tego dochodzi krajowe wydobycie (na poziomie niespełna 4 mld m3) oraz liczne interkonektory. Właściwie gotowy jest już gazociąg Baltic Pipe - ruszy oficjalnie 1 października. Będzie on mógł przesłać do Polski do 10 mld m3 gazu rocznie.

Jesteśmy przygotowani na przerwanie dostaw gazu z Rosji. Mamy zapełnione magazyny w 76%. Od lat prowadzimy politykę dywersyfikacji źródeł dostaw https://t.co/HNveUPaxm4 poprzez budowę gazoportu w Świnoujściu i Baltic Pipe. Zapewniliśmy Polakom bezpieczeństwo. — Jacek Sasin (@SasinJacek) April 26, 2022

"Od pierwszego dnia wojny deklarujemy, że jesteśmy gotowi na pełną niezależność od rosyjskich surowców" - zaznaczyła minister klimatu Anna Moskwa.

Jak podkreśliła, ani dekret prezydenta Rosji o płatnościach w rublach, ani pismo wzywające do regulowania płatności w rublach, które PGNiG otrzymało od Gazpromu nie są dla spółki zobowiązujące.

Jednak w czarnym scenariuszu braku rosyjskiego gazu, pokrywał około połowy zapotrzebowania, problemy z gazem mimo innych opcji mogą się zdarzyć.

Zgodnie z planami rządowymi na taką kryzysową sytuację, wiadomo, że w pierwszym rzędzie od gazu zostaną odłączone firmy chemiczne.

Bez problemów uda się natomiast w surowiec zaopatrzyć gospodarstwom domowym.

- Tak, potwierdzam, że otrzymaliśmy takie groźby ze strony Federacji Rosyjskiej, ze strony Gazpromu. Związane są one m.in. ze sposobem płatności, Polska trzyma się ustaleń i być może Rosja będzie próbowała w ten sposób Polskę ukarać - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

- Tak, jak podkreślałem już wielokrotnie, Polska przygotowywała się wcześniej do dywersyfikacji gazu i do pozyskiwania gazu z różnych kierunków i nawet jeszcze przed uruchomieniem Gazociągu Bałtyckiego będziemy w stanie ochronić naszą gospodarkę, ochronić gospodarstwa domowe, ludzi, Polaków przed tak dramatycznym krokiem ze strony Rosji - powiedział Morawiecki.

Ważnym czynnikiem stabilizującym całą sytuację są podziemne magazyny gazu. I tu ciekawostka, nasze są wypełnione obecnie w aż (dane - Gas Infrastructure Europe) 75 proc., czyli w największym stopniu wśród wszystkich krajów będących w UE liczącymi się konsumentami gazu.

Czytaj też: Minister klimatu: magazyny gazu są napełnione w 76 proc.; nie zabraknie gazu w polskich domach

Oznacza to, że mamy zapas ponad 2 mld m3 surowca. Wystarczy to na około 1,5 miesiąca, przy założeniu że nie pozyskiwalibyśmy gazu z żadnych innych źródeł.