Jak poinformował Dmitrij Biriciewskij, dyrektor departamentu współpracy gospodarczej w rosyjskim resorcie spraw zagranicznych, Rosja będzie chciała w przyszłości poruszyć kwestie odszkodowania za straty powstałe po eksplozji gazociągu Nord Stream.

- Nie wykluczamy późniejszego poruszenia kwestii odszkodowania za szkody w wyniku wybuchu gazociągu Nord Stream - powiedział Dmitrij Biriciewskij w rozmowie z rosyjską agencją informacyjną Ria Nowosti.

Na razie nie wiadomo jak wysokie mogłoby być odszkodowanie. Nie wiadomo też od kogo Rosjanie chcieliby je uzyskać.

Jednak propagandowo wykorzystują każde pojawiające się na Zachodzie doniesienia, dotyczące źródeł eksplozji. Stąd też rosyjski urzędnik przywołał wypowiedzi amerykańskiego dziennikarza Seymoura Hersha, który niedawno stwierdził że za wybuchem stała administracja amerykańska.

Jednak brakuje na to jakichkolwiek dowodów. Pojawiają się doniesienia, że wybuchy mogła sprokurować grupa proukraińska, lub że wręcz stali za nimi sami Rosjanie.

We wrześniu 2022 roku doszło do wybuchów na gazociągach Nord Stream i Nord Stream 2. Zniszczone zostały trzy z czterech nitek rurociągów. O ile gazociąg Nord Stream 2 nie był jeszcze uruchomiony (choć był już wypełniony gazem), to gazociąg Nord Stream w wyniku eksplozji na dobre przestał dostarczać gaz do Niemiec.

Niemcy, Dania i Szwecja nie wykluczyły ukierunkowanego sabotażu. Kraje te prowadzą dochodzenia, ale nie przyniosły one jeszcze żadnych rezultatów.