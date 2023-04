Rosjanie chcą zwiększyć eksport LNG

Ustawą o rozszerzeniu prawa eksportu LNG objętych zostanie 36 złóż Rosnieftu. Moskwa chce w ten sposób zachęcić naftowego giganta do inwestycji w eksport gazu ziemnego.

Komisja ds. Energetyki rosyjskiej Dumy Państwowej przyjęła do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu projekt ustawy o przyznaniu prawa do wywozu skroplonego gazu ziemnego (LNG) do działek gruntowych położonych na północ od 67 stopnia szerokości geograficznej północnej.

- W rezultacie 36 złóż Rosnieftu w Kraju Krasnojarskim, Nienieckim i Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym może otrzymać prawo do eksportu LNG - powiedziała na posiedzeniu komisji sekretarz stanu, wiceminister energii Anastazja Bondarenko.

Choć z pozoru nowe przepisy wyglądają na typowo administracyjne, to faktycznie kryje się za nim chęć Moskwy do zwiększenia eksportu gazu ziemnego w postaci LNG.

Jak przyznaje Bondarenko, ustawa umożliwi monetyzację rezerw gazu, które są daleko od systemu przesyłowego Gazpromu.

Dodała, że ​​projekt ustawy ma na celu realizację celu dla LNG, który jest wyznaczony w strategii energetycznej Rosji do 2035 roku.

W praktyce za zmianą prawa kryje się chęć zwiększenia produkcji gazu z pól należących do największej rosyjskiej spółki paliwowej. Obecnie bowiem Rosnifet eksportując gaz w postaci LNG, musiałby odprowadzać z tego tytułu wysokie podatki. Sprawiałoby to, że produkcja jest dla spółki mało opłacalna, lub wręcz przynosiłaby straty. Objęcie złóż ustawą oznaczałoby dla producenta, że wydobycie gazu i dalsza jego sprzedaż są opłacalne.