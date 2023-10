Rosjanie mają pomysł na wskrzeszenie Nord Streamu

Jest oficjalna rosyjska decyzja o budowie wielkiego zakładu skraplania gazu ziemnego w Murmańsku, poinformował rosyjski wicepremier Aleksander Nowak. Inwestorem będzie Novatek. To także próba choćby częściowego wykorzystania gazociągu Nord Stream.

Rosja liczy, że eksport LNG pozwoli jej nadal zarabiać na gazie.

Zakład w Murmańsku będzie mógł przerabiać ponad 30 mld m3 gazu.

Częścią inwestycji będzie 1300-kilometrowy gazociąg z okolic Sankt Petersburga.

Zakład produkujący LNG powstanie na ternie obecnej wsi Biełokamienka w obwodzie murmańskim. Według wcześniejszych planów instalację będą tworzyły trzy linie skraplania gazu ziemnego, każda o możliwości produkcji 6,8 mln ton ciekłego surowca. Całość będzie mogła więc dać na rynek niespełna 20 mln ton LNG. To w przeliczeniu na gaz w lotnej postaci około 26,7 mld m3 surowca, czyli tyle, ile nasz kraj potrzebuje przez ponad 1,5 roku.

Dwie pierwsze linie skraplania mają zostać oddane do użytku w latach 2027 i 2029.

Do nowego zakładu będzie potrzeba doprowadzić gazociąg

Aby zakład mógł funkcjonować, potrzebne będzie wybudowanie nowego gazociągu. Połączy on Murmańsk z miastem Wołchow (122 kilometry na wschód od Sankt Petersburga). Długość gazociągu wyniesie 1300 km. Także i tu inwestorem będzie Novatek, choć znaczącą część pieniędzy wyłoży państwo. Początkowo gazociąg miał mieć przepustowość 30 mld m3 gazu rocznie, jednak decyzją rządu rurociąg będzie mógł przesyłać o 10 mld m3 gazu więcej.

Kreml nakaz tłumaczy potrzebą gazyfikacji Murmańska i okolicznych miejscowości.

Dlaczego jednak w ogóle powstaje zakład w Murmańsku? Wiąże się to przecież z koniecznością budowy kosztownego gazociągu.

Zdecydowała geografia. Mimo że położony tysiąc kilometrów na północ od Sankt Petersburga, Murmańsk jest w odróżnieniu od byłej stolicy Rosji dużo bardziej przyjazny dla żeglugi. Dzięki prądowi zatokowemu (Golfsztrom) port ma status niezamarzającego. Co więcej, mogą do niego zawijać nawet największe statki, co nie jest możliwe w przypadku największego rosyjskiego portu.

Murmańsk dodatkowo pozwoli także na wykorzystanie części inwestycji związanych z gazociągami po dnie Bałtyku: Nord Stream i Nord Stream 2. Wiele wskazuje, że te gazociągi już nigdy nie ruszą. Jednak ich częścią są także magistrala przesyłowa na wschód Rosji i stacje kompresorowe.

Rosjanie chcą je wykorzystać do tłoczenia gazy do Murmańska i tamtejszego zakładu LNG. Jak podają rosyjskie media trochę na wyrost: Nord Stream w części będzie wykorzystany.

Rosja idzie w skroplony gaz, bo nie ma innego wyjścia

Tym, co na razie owiane jest tajemnicą, jest koszt inwestycji i skąd Novatek weźmie potrzebne do budowy zakładu wyposażenie. Części z wykorzystywanych maszyn w Rosji się nie produkuje lub mają one tak słabe osiągi, że znacząco obniżają ekonomikę całego zakładu.

Rosyjska decyzja o inwestycji podyktowana jest zapaścią w eksporcie gazu. Jeszcze dwa lata temu Moskwa odgrywała na światowym rynku tego surowca wiodąca rolę. Jednak napaść na Ukrainę i próba szantażu gazowego spowodowały utratę przez Rosjan europejskiego rynku gazu. Z ponad 35 proc. udziałów w 2021 roku według szacunków specjalistów udziały rosyjskiego gazu spadną do zaledwie 4-5 proc.

Co prawda Rosja zapowiadała zastąpienie europejskiego rynku zbytu dostawami do Chin i innych krajów, tyle że ze względów logistycznych nie jest to realne. Najpierw Moskwa musiałaby wydać 100-150 mld dolarów na nowe gazociągi (do Chin czy Indii), by móc faktycznie zastąpić europejski rynek gazu.

Dla Rosji alternatywą jest budowa zakładów produkcyjnych LNG. W ten sposób Moskwa mogłaby nadal uczestniczyć w eksporcie gazu, w tym także na rynek europejski.