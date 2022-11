Rosjanie nie strzelają w ukraińskie gazociągi, ale rykoszetem mogą zablokować tranzyt gazu

Choć Rosjanie na razie atakowali tylko infrastrukturę energetyczną Ukrainy, to ich działania mogą jednak spowodować całkowite wstrzymanie tranzytu gazu przez naszego wschodniego sąsiada.

Rosjanie na razie nie atakowali instalacji gazowych.

Ukraina wciąż przesyła rosyjski gaz do Unii Europejskiej.

Ataki na infrastrukturę energetyczną mogą jednak wymusić zatrzymanie gazociągów.

24 lutego Rosja napadała na Ukrainę. Po początkowych sukcesach najeźdźców Kijów sukcesywnie odbija wcześniej zajęte przez nich terytoria. Ponosząc klęski na froncie Rosjanie niszczą ukraińską infrastrukturę energetyczną. Terrorystyczne ataki Moskwy dotykają w największym stopniu sieci przesyłowe energii elektrycznej. Sieć gazowa została oszczędzona. Jednak nie oznacza to, że wkrótce i ona nie przestanie działać.

Rzeka gazu, jaka płynęła przez Ukrainę, wyschła do wielkości strumyka

Przed atakiem Rosji dobowy przesył gazu przez Ukrainę wynosił około 109 mln m3 na dobę. Na tyle bowiem opiewała umowa pomiędzy Gazpromem a Ukrainą. Jednak napaść Rosji, a przede wszystkim okupacja części terytorium naszego wschodniego sąsiada, zmieniła tę sytuację.

Rosjanie zajęli bowiem część ukraińskiej infrastruktury wzdłuż korytarza gazowego Sachraniwka. Ponieważ ukraiński operator systemu przesyłowego utracił kontrolę nad tzw. punktem wejścia, tłoczenie surowca tą droga zostało wstrzymane. Ukraińcy argumentują, że bez możliwości weryfikacji danych przedstawianych przez Rosjan, nie mogą się zgodzić na przesył.

Problem ten oznacza wyłączenie połowy zdolności przesyłowych rosyjskiego gazu. Obecnie ukraiński operator GTS przesyła na dobę w kierunku do Słowacji 42,4 mln m3. Na razie nic nie wskazuje, że sytuacja miałaby ulec zmianie. Co prawda, Rosja co tydzień deklaruje chęć zwiększenia przesyłu przez korytarz Sachraniwka, ale Kijów odrzuca te prośby.

Strumyk całkiem może wyschnąć przez problem z energią elektryczną

Co ciekawe, Rosjanie na razie nie atakują infrastruktury gazowej Ukrainy. Jakie są tego powody? Brak gazu byłby z pewnością mniej odczuwalny niż brak energii elektrycznej. Dodatkowo uderzenie w gazociągi, w pierwszym rzędzie te przesyłowe, zaszkodziłoby samym Rosjanom.

Mogłoby się bowiem okazać, że nawet ten wąski strumyk, jaki płynie z Rosji przez Ukrainę do Europy także by wysechł. Uderzyłoby to przede wszystkim w interesy Budapesztu. A Węgry Wiktora Orbana to obecnie największy sojusznik Rosji w Unii Europejskiej.

Mimo braku bezpośrednich ataków może się jednak okazać, że tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę jednak stanie. Jak to możliwe? Gazociągi przesyłowe to właściwie samonapędzające się magistrale. Tłocznie do napędu wykorzystują bowiem przesyłany gazociągami gaz. Jednak cała poboczna infrastruktura wykorzystuje także energię elektryczną. Ta wykorzystywana jest w pomocniczych urządzeniach czy w systemach rezerwowych. Brak prądu może, choć zdaniem samych Ukraińców nie natychmiast, skutecznie wstrzymać możliwość przesyłu gazu z Rosji do UE. Wówczas jedyna trasa, jaka pozostałaby Rosji, to ta przez Turcję.