Rosjanie nie ustąpili. Nord Stream przestanie tłoczyć gaz do Europy

Pomimo zakulisowych rozmów spółka zarządzająca gazociągiem Nord Stream zatrzyma rurociąg na dziesięć dni. Przerwa w dostawach tą drogą, tłumaczona przeglądem technicznym, rozpocznie się 11 lipca. Do zatrzymania gazociągu dochodzi w sytuacji, gdy europejski rynek gazu pogrążony jest w dużym kryzysie.

Rosjanie tłumaczą, że Nord Stream czeka tylko rutynowy przegląd.

W ostatnich miesiącach gazociąg po dnie Bałtyku był najważniejszym źródłem gazu w Unii.

Gazprom na mniejszej ilości przesyłanego gazu zarabia więcej.

- Od 11 do 21 lipca 2022 r. spółka Nord Stream AG tymczasowo wyłączy obie nitki gazociągu Nord Stream w celu przeprowadzenia planowych prac konserwacyjnych, w tym testowania elementów mechanicznych i systemów automatyki, aby zapewnić wydajną, bezpieczną i niezawodną eksploatację gazociągu – brzmi oficjalny komunikat operatora.

Oznacza to, że zakulisowe rozmowy, mające doprowadzić do ewentualnego odłożenia zatrzymania gazociągu, zakończyły się fiaskiem. Tym samym stanie najważniejszy obecnie rurociąg dostarczający gaz z Rosji do Europy.

Mało gazu z Rosji

Zatrzymanie gazociągu niesie poważne konsekwencje. Co prawda, jak zauważają specjaliści, Nord Stream pracuje obecnie na 40 proc. swojej nominalnej mocy, ale i tak stanowi kluczową drogę dostaw. Warto bowiem pamiętać, że Rosja nie jest zainteresowana transportem surowca przez Polskę, a z powodu okupacji części terytorium Ukrainy, przesył przez ten kraj sięga tylko 40 proc. zaplanowanego.

Nord Stream do niedawna pompował z Rosji do Niemiec nawet 170 mln m3 gazu na dobę. Jednak od ponad tygodnia obłożenie rurociągu znacznie spadło do zaledwie 40 proc. tych wolumenów. To pokłosie wyłączenia części turbin w stacji kompresorowej Portowaja i związany z tym spadek ciśnienia. Efekt to przesył na poziomie około 67 mln m3 na dobę.

Rosjanie bagatelizują kwestię zatrzymania gazociągu i podkreślają, że harmonogram i plan prac zostały wcześniej uzgodnione z partnerami Nord Stream AG, nie ma więc powodów do przekładania planowanej konserwacji.

Rosjanom nie zależy

Zatrzymanie gazociągu będzie miało miejsce w czasie, gdy ceny gazu w Europie, jak na tę porę roku, są na najwyższym w historii poziomie. 1500 dol. za tys. m3, to cena, jakiej można się spodziewać w czasie bardzo mroźnej zimy i w dodatku okraszonej jeszcze awarią jakiegoś kluczowego gazociągu, niż w środku lata.

Jednak obecny poziom cen to efekt działań Rosjan. Od ponad roku nie chcą oni zawierać kontraktów krótkoterminowych, ograniczają dostawy. Pod wydumanym pretekstem zerwali kontrakty z pięcioma państwami UE.

Według pojawiających się opinii ekspertów Gazpromowi nie zależy obecnie na zwiększaniu podaży gazu, gdyż w ten sposób zafundowałby sobie spadek cen. Obecnie pomimo mniejszego eksportu i tak na gazie zarabia krocie. Rosjan nie martwi nawet fakt, że w czerwcu więcej gazu od Gazpromu dostarczyły do Europy amerykańskie spółki.

Istotną kwestią jest jeszcze to, że mniejsze dostawy nie pozwalają wielu europejskim odbiorcom zgromadzić należytych zapasów gazu przed sezonem grzewczym. Zimą europejscy odbiorcy mogą być zdani na łaskę Gazpromu. Będą musieli płacić horrendalne ceny, albo będą marznąć. Stąd nawoływania polityków, aby już teraz gaz oszczędzać.

Innym pytaniem pozostaje, czy 21 lipca Nord Stream wznowi prace i w jakim zakresie. Tego obecnie także nie wiadomo.